Sénégal: Lire et écrire - Les efforts du pays salués

Les initiatives entreprises par le Sénégal en matière de développement des apprentissages fondamentaux dès le bas-âge ne laissent pas indifférents certains partenaires financiers et techniques. C'est le cas de l'Unicef, dont la représentante à la Conférence internationale Flex2026, a tenu à saluer tout ce que le gouvernement de notre pays effectue pour la consolidation des acquis en matière de lecture et d'écriture dans le cycle élémentaire.

Dr Penélope Campbell qui représente l'Unicef au Malawi a profité de son intervention lors de l'ouverture officielle des travaux pour magnifier les efforts en cours dans des pays comme le Sénégal pour « la maîtrise de la lecture ». L'Unicef, a-t-elle souligné, va poursuivre son accompagnement pour renforcer les acquis dans le domaine en mettant un accent particulier sur la formation des enseignants.

Il faut indiquer que dans le domaine de la lecture et de l'écriture, le programme Elan (École et langues nationales), coordonné par l'Oif et l'Ifef, soutient au Sénégal un modèle d'enseignement bilingue qui associe les langues nationales au français dès le primaire. Il vise à améliorer la maîtrise des fondamentaux (lire, écrire, calculer) en s'appuyant sur la langue maternelle de l'élève. Le programme est développé dans le cadre de l'enseignement bi-plurilingue du préscolaire au cycle primaire.