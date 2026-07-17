Sénégal: UFR Ecomij de l'Université de Bambey - Dix lauréats décrochent des stages en entreprise

Dix étudiants de l'UFR Ecomij de l'Université Alioune Diop de Bambey ont obtenu, jeudi, des stages pratiques en entreprise. Ces opportunités leur ont été offertes par des partenaires, parrains et marraines choisis par la direction de l'UFR Ecomij, à l'occasion de la première édition de la Journée des lauréats.

Le directeur de l'UFR Ecomij, le Pr Mballo Thiam, a précisé que les offres de stages et les promesses de recrutement formulées par les partenaires s'inscrivent en droite ligne avec le thème de cette Journée des lauréats : « Le parrainage, une solution pour l'employabilité des jeunes ».

« Notre objectif est de faciliter l'insertion professionnelle de nos étudiants. Nous ne pouvons pas méconnaître leurs talents. C'est pourquoi nous les avons mis en avant, avec la complicité de nos anciens étudiants, dans le but de leur permettre de comprendre la voie du succès et d'espérer un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

Le juriste a également annoncé la mise en place d'un comité de suivi pour l'insertion des diplômés ainsi que l'inscription de la Journée des lauréats dans l'agenda annuel de l'UFR.

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La première édition de cette Journée des lauréats a distingué 47 étudiants, majors et vice-majors des différentes filières : droit privé, droit public, droit fiscal, économie appliquée, finance-comptabilité, commerce électronique et cybersécurité, comptabilité-contrôle-audit, monnaie-banque-finance, ainsi que des différents niveaux de formation (L1, L2, L3, M1 et M2).

Parmi les étudiants les mieux classés figurent Oumar Diouss (L2 Ingénierie juridique), avec une moyenne de 16,53, Youssou Thiam (16,45), Philomène Diarré Thiaw (16,18) et Mélanie Mendy (16,19).

Le Pr Mballo Thiam et son équipe ont également honoré les douze docteurs issus des différents départements de l'UFR, ainsi que les deux derniers enseignants agrégés du CAMES : Cheikh Mbacké Diop (Économie) et Zeynab Kane (Droit public).