Sénégal: Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable seront lancés les 23 et 24 juillet dans le Nord

Les 23 et 24 juillet 2026, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, va procéder au lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable dans les communes de Dagana, Podor et Matam. Cette tournée marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre des infrastructures hydrauliques destinées à améliorer durablement l'accès à l'eau dans le nord du Sénégal.

Une série de chantiers hydrauliques est prévue dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Après Richard-Toll, où des travaux similaires avaient été engagés l'année dernière, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement poursuit le déploiement de son programme d'investissements le long du fleuve Sénégal.

Le coup d'envoi sera donné le jeudi 23 juillet, à 10 h 30, à Dagana, près du stade municipal. La délégation ministérielle se rendra ensuite à Podor où une seconde cérémonie est prévue le même jour à 17 heures, sur le site de la station d'eau potable de Khar Yalla. La tournée prendra fin le vendredi 24 juillet, à 17 heures, à Matam, sur le site du château d'eau de Gourel Serigne.

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Les travaux portent sur la réalisation et le renforcement de stations de traitement d'eau, de forages, de châteaux d'eau et de réseaux de distribution. Ils visent à améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de ces communes.

Selon le ministère, cette séquence s'inscrit dans une dynamique engagée depuis Richard-Toll et participe à la concrétisation des objectifs de Sénégal 2050, à travers des solutions durables destinées à répondre aux besoins en eau potable des villes riveraines du fleuve Sénégal.