Sénégal: Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh - Une première endoscopie en chirurgie pédiatrique réussie

Innover pour mieux soigner. C'est ce qui est à l'origine de la première endoscopie en chirurgie pédiatrique, réalisée à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, lors du premier camp d'opérations chirurgicales, organisé du 7 au 11 juillet dernier. L'endoscopie permet de réduire les douleurs post-opératoires, les risques de complications, la durée d'hospitalisation et favorise une récupération plus rapide des patients.

Selon le directeur général de la structure de santé, le Dr Yoro Diagne, cette avancée majeure est le fruit de l'engagement constant des équipes médicales et chirurgicales de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Un engagement qui vise à offrir aux enfants des soins spécialisés, modernes et ayant moins d'impact sur l'organisme.

Selon le directeur de l'hôpital, cette première résulte du professionnalisme du personnel de santé, de son esprit d'innovation et de sa volonté d'améliorer constamment la prise en charge des patients.

Pour Yoro Diagne, avec la réalisation de cette endoscopie en chirurgie pédiatrique, l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh conforte son ambition de rapprocher les populations des techniques de pointe et de renforcer sa position en tant qu'établissement de référence au service de la santé des enfants. Il s'agit, pour la direction, d'innover pour mieux soigner les enfants.