Sénégal: Le pays élimine le trachome comme problème de santé publique

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement certifié l'élimination du trachome comme problème de santé publique dans le pays, selon un communiqué publié ce jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Cette reconnaissance place le Sénégal parmi les 25 pays au monde ayant atteint cet objectif, dont neuf en Afrique, souligne le document. Le Directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette avancée. « Je félicite le Sénégal d'avoir libéré sa population de cette maladie... Cette avancée témoigne des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à l'échelle mondiale. Elle offre un réel espoir aux pays engagés sur cette voie », est-il cité dans le communiqué.

Le trachome est une infection bactérienne de l'oeil causée par Chlamydia trachomatis. Selon le ministère, la maladie se transmet par contact direct avec les sécrétions oculaires ou nasales d'une personne infectée, mais aussi indirectement par les doigts, des objets contaminés ou encore par les mouches. Une mauvaise hygiène, la promiscuité ainsi qu'un accès insuffisant à l'eau potable et à l'assainissement favorisent sa propagation.

Pour parvenir à cette élimination, le Sénégal a mis en oeuvre la stratégie CHANCE, recommandée par l'OMS. Cette approche combine la chirurgie des complications, l'administration massive d'azithromycine dans les zones endémiques, des campagnes de sensibilisation au lavage du visage ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Avec l'appui de ses partenaires, le pays a ainsi couvert les besoins de 2,8 millions de personnes réparties dans 24 districts sanitaires, précise le communiqué.

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Le ministère rappelle que cette lutte a été intégrée de manière durable au Programme national de lutte contre la cécité (PNLC), puis au Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO), afin d'assurer la pérennité des acquis.

Les autorités sanitaires voient dans cette certification une nouvelle étape vers l'élimination des maladies tropicales négligées. « Nous célébrons notre victoire contre le trachome, 21 ans après celle obtenue contre la dracunculose. Cette nouvelle étape nous rappelle que notre objectif fondamental reste de libérer le Sénégal des maladies tropicales négligées », indique le ministère.

Tout en saluant l'engagement des acteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'assainissement et des partenaires techniques et financiers, le ministère appelle à maintenir les efforts. « Pour éviter toute résurgence du trachome, l'engagement collectif doit se poursuivre, avec des actions durables en faveur de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration des conditions de vie et de la promotion continue des bonnes pratiques d'hygiène individuelle et collective », conclut le communiqué.