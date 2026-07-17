Sénégal: Kaolack - L'ARCOP sensibilise les acteurs sur sa plateforme numérique dédiée aux procédures de passation des marchés publics

Kaolack — Une session de formation consacrée à la vulgarisation de la plateforme APPEL (Achats publics en procédures électroniques), l'outil national de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, s'est tenue, jeudi, à Kaolack centre), à l'initiative de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), a constaté l'APS.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la réalisation du New Deal Technologique, qui engage toute l'Administration à s'inscrire dans une dynamique de modernisation, notamment, de digitalisation dans une perspective de mettre l'innovation au service du progrès social et économique, a expliqué le directeur de la règlementation et des affaires juridiques de l'ARCOP, a expliqué Dr Baye Samba Diop lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier.

Il a rappelé le processus qui a donné naissance à la plateforme "Achats publics en procédures électroniques" (APPEL) adoptée le 14 octobre 2025, avec l'ambition d'inscrire "le Sénégal, de manière définitive et irréversible, dans une logique de digitalisation de ses procédures".

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"Cela appelle forcément à un changement de paradigme. Les marchés qui se passaient de manière physique vont devoir emprunter les autoroutes de l'information", a encore souligné Baye Samba Diop.

Il indique que, désormais, pour accéder aux marchés publics, il va falloir s'inscrire sur cette plateforme numérique.

Selon le directeur de la règlementation et des affaires juridiques de l'autorité de régulation de la commande publique, cette inscription garantit la fiabilité et l'authenticité des éléments, ajoutant que la plateforme est interconnectée à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Cette initiative traduit la ferme volonté des pouvoirs publics de moderniser durablement le système national de la commande publique, en mettant le numérique au service de la bonne gouvernance, de la transparence et de la performance de l'action publique", s'est félicité l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, Mamadou Habib Kamara.

Il a fait savoir que "la commande publique constitue un levier essentiel de développement économique et social".

De ce point de vue, a-t-il poursuivi, elle représente un "instrument stratégique de mise en oeuvre des politiques publiques, de réalisation des infrastructures, de fourniture des services essentiels aux populations et de promotion du secteur privé national".

L'autorité administrative s'est aussi attardée sur le fait que les procédures de passation des marchés publics digitalisées répondent aux exigences de transparence, d'efficacité, de célérité, d'équité et de redevabilité.

"Cette réforme marque une étape décisive dans la transformation numérique de l'administration sénégalaise. Elle permettra notamment de réduire les délais de traitement des procédures, de renforcer la concurrence entre les opérateurs économiques, de limiter les risques d'erreurs et de pratiques irrégulières, tout en garantissant une meilleure traçabilité des opérations", a encore fait valoir M. Kamara.

L(adjoint au gouverneur de Kaolack estime toutefois que la réussite d'une réforme de cette nature repose avant tout sur l'appropriation de l'outil par l'ensemble des acteurs concernés.

En cela, il a salué "la pertinence de la caravane de sensibilisation initiée par l'ARCOP et qui devrait permettre une meilleure compréhension des fonctionnalités de la plateforme APPEL afin de maîtriser les nouvelles procédures dématérialisées".