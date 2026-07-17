Sénégal: Une UFR de l'Université Alioune Diop de Bambey mise sur le parrainage pour favoriser l'insertion professionnelle

Bambey — L'Unité de formation et de recherche (UFR) Economie, Management et Ingénierie juridique de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) (centre) a décidé de recourir au système de parrainage pour faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants, a indiqué, jeudi, son directeur, le professeur Mballo Thiam.

"En choisissant des parrains et des marraines, nous avons voulu créer un cadre d'accompagnement permettant aux étudiants de mieux s'insérer dans le monde professionnel", a-t-il déclaré lors de la première édition de la Journée des lauréats, organisée au campus pédagogique de l'UADB sur le thème : "Le parrainage, une solution pour l'insertion professionnelle".

Au total, 57 étudiants des départements Economie, Management et Ingénierie juridique ont été récompensés à cette occasion.

Selon le professeur Thiam, cette initiative vise à promouvoir les talents des étudiants et à leur offrir de meilleures perspectives grâce à un accompagnement assuré par des personnalités reconnues dans leurs domaines.

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L'une des marraines de cette première édition, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, le professeur Amsatou Sow Sidibé, a salué une initiative qu'elle a qualifiée d'innovante.

"Nous avons l'obligation de poser des actes qui feront de nous des modèles, surtout pour la jeunesse", a-t-elle déclaré, avant d'inviter les étudiants à privilégier la quête du savoir, à adopter de bons comportements et à rechercher l'excellence.

Elle a estimé que cette cérémonie illustre l'engagement de la jeunesse sénégalaise et la nécessité de l'accompagner vers la réussite professionnelle.