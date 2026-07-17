Afrique: Le Sénégal qualifie ses trois équipes nationales pour les phases continentales de la FIFAe Nations League 2026

16 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a qualifié ses trois équipes nationales d'esport - eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League - pour les phases continentales de la FIFAe Nations League 2026, une première dans l'histoire de l'esport sénégalais, a annoncé la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA), dans un communiqué rendu public, jeudi.

Les phases continentales de la FIFAe Nations League 2026 se dérouleront au Maroc, du 27 au 29 août 2026, où les eLions représenteront le Sénégal dans les trois disciplines : eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League.

Selon la fédération, cette performance est le résultat d'une collaboration entre la FESSEDA et la Fédération sénégalaise de football (FSF), illustrant "la maturité et la montée en puissance du projet esport national".

La FESSEDA précise, dans le texte, que l'équipe nationale d'eFootball Mobile a terminé numéro un de toute la zone Afrique à l'issue de trois week-ends de qualifications disputées.

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Elle rappelle également que l'équipe nationale d'eFootball Console a obtenu sa qualification quelques jours avant celle de la sélection Mobile, "confirmant ainsi la place du Sénégal parmi les meilleures nations du continent dans cette discipline".

S'agissant de Rocket League, la fédération indique que la qualification a été "arrachée de haute lutte", permettant au Sénégal de réaliser un triplé inédit en qualifiant ses trois équipes nationales.

Pour permettre aux trois sélections de préparer cette échéance et d'effectuer le déplacement au Maroc dans les meilleures conditions, la FESSEDA salue "l'attention particulière" portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, estimant que son soutien sera "déterminant pour la réussite de cette campagne continentale".

La fédération adresse ses remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et aux membres de l'encadrement pour "cet exploit inédit", soutenant que "le esport du Sénégal continue d'écrire son histoire".

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