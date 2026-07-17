Sénégal: Le Forum civil planche sur son troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert

Thiès — Le Forum civil, en partenariat avec la coopération allemande (GIZ) et la direction de la promotion de la bonne gouvernance, a lancé jeudi à Thiès, trois jours de consultations sectorielles, en vue de l'élaboration d'un troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), une initiative visant à renforcer la bonne gouvernance, a constaté l'APS.

"Nous sommes à Thiès, dans le cadre de l'activité d'élaboration du troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert", a informé le coordinateur général du Forum civil, Matar Sall, parlant d'un processus de type inclusif.

Pour le coordonnateur du Forum civil, le format de cette rencontre montre que "la gouvernance concerne tout le monde", en particulier les organisations de la société civile.

Le processus implique la direction de la promotion de la bonne gouvernance, le comité national PGO du Sénégal, pour plus de bonne gouvernance au niveau national.

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"A l'issue de ces concertations, des propositions fortes seront faites en vue d'élaborer le plan d'action numéro 3 qui permettrait de renforcer la gouvernance au Sénégal", a dit Matar Sall.

"Dans le deuxième plan, nous avions huit engagements et dans le premier plan, nous en avions 12", a-t-il rappelé, relevant que la réflexion en cours porte sur le nombre d'engagements à réaliser dans les prochains mois, ou années.

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert renvoie à la transparence et à la bonne gouvernance, a relevé M. Sall.

Selon lui, les réalisations telles que les réformes de l'OFNAC, la loi sur l'accès à l'information, le statut des lanceurs d'alerte mais également la déclaration de patrimoine étaient des points inscrits sur le plan d'action 2 du Partenariat pour un gouvernement ouvert de l'année 2025.