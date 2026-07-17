Sénégal: Le Forum civil planche sur son troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert

16 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le Forum civil, en partenariat avec la coopération allemande (GIZ) et la direction de la promotion de la bonne gouvernance, a lancé jeudi à Thiès, trois jours de consultations sectorielles, en vue de l'élaboration d'un troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), une initiative visant à renforcer la bonne gouvernance, a constaté l'APS.

"Nous sommes à Thiès, dans le cadre de l'activité d'élaboration du troisième plan d'action du Partenariat pour un gouvernement ouvert", a informé le coordinateur général du Forum civil, Matar Sall, parlant d'un processus de type inclusif.

Pour le coordonnateur du Forum civil, le format de cette rencontre montre que "la gouvernance concerne tout le monde", en particulier les organisations de la société civile.

Le processus implique la direction de la promotion de la bonne gouvernance, le comité national PGO du Sénégal, pour plus de bonne gouvernance au niveau national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"A l'issue de ces concertations, des propositions fortes seront faites en vue d'élaborer le plan d'action numéro 3 qui permettrait de renforcer la gouvernance au Sénégal", a dit Matar Sall.

"Dans le deuxième plan, nous avions huit engagements et dans le premier plan, nous en avions 12", a-t-il rappelé, relevant que la réflexion en cours porte sur le nombre d'engagements à réaliser dans les prochains mois, ou années.

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert renvoie à la transparence et à la bonne gouvernance, a relevé M. Sall.

Selon lui, les réalisations telles que les réformes de l'OFNAC, la loi sur l'accès à l'information, le statut des lanceurs d'alerte mais également la déclaration de patrimoine étaient des points inscrits sur le plan d'action 2 du Partenariat pour un gouvernement ouvert de l'année 2025.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.