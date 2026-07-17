Sénégal: Darou Khoudoss - Deux commissions parlementaires en mission conjointe aux Industries chimiques du pays

Darou Khoudoss — Des députés membres de deux commissions de l'Assemblée nationale ont effectué, mercredi, une mission conjointe à l'usine des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane (ouest), pour évaluer les conditions de sécurité, les impacts environnementaux et les relations avec les communautés riveraines, après les récents accidents, dont un mortel, survenus sur le site.

Des membres de la Commission du développement durable et de la transition écologique, ainsi que ceux de la Commission de l'énergie et des mines de l'Assemblée nationale se sont rendus à l'usine des ICS à Darou Khoudoss, pour une mission de contrôle.

"Cette visite s'inscrit dans la mission de contrôle de l'action gouvernementale confiée aux députés. Elle fait suite aux accidents survenus récemment aux ICS et vise à recueillir des informations objectives, pour formuler des recommandations", a expliqué le deuxième vice-président de la Commission du développement durable et de la transition écologique, le député Ousmane Sylla.

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Selon lui, la délégation entend examiner les conditions de travail, la sécurité industrielle, les effets des activités minières sur l'environnement, la gestion de l'eau, la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), ainsi que les relations entre les ICS et les populations impactées, notamment, les agriculteurs.

Au-delà de la visite des installations industrielles, les parlementaires prévoient de rencontrer les autorités municipales de Darou Khoudoss, les organisations de producteurs de l'arrondissement de Méouane, la société civile et plusieurs associations locales, dont Mboro SOS, afin de recueillir leurs préoccupations et leurs propositions.

"Les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Leur exploitation doit contribuer au développement économique, tout en garantissant la protection de l'environnement, la sécurité des travailleurs et l'amélioration des conditions de vie des communautés concernées", a souligné le député Ousmane Sylla.

Il estime que le rapport des parlementaires permettra d'assurer un meilleur suivi de la question par les ministères compétents.

Accueillant la délégation parlementaire, le Directeur général des ICS, Mama Sougoufara, a salué une "démarche constructive", fondée sur le dialogue entre les élus, l'entreprise et les populations.

Il a indiqué que les échanges avec les députés ont porté sur les questions de santé et de sécurité au travail, les conditions d'exploitation et les impacts des activités industrielles sur les communautés riveraines.

Le responsable des ICS a assuré que l'entreprise avait immédiatement pris des mesures conservatoires, après les accidents survenus, notamment, la suspension des opérations impliquant des barges sur le site acide, le renforcement des contrôles électriques.