Sénégal: La Fédération revendique le redressement du judo après la démolition du dojo national

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) se prévaut d'avoir réussi à redresser le judo national, après la démolition du dojo national, par le biais d'une politique de résilience ayant permis de maintenir les activités de la discipline et de nouer de nouveaux partenatiats, a indiqué, jeudi, son président, Babacar Ngom.

"Beaucoup pensaient que le judo sénégalais allait durablement entrer dans une période de déclin. Nous avons fait un autre choix. Nous avons choisi la résilience", a-t-il dit lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la Fédération et à ses perspectives.

Le président de la FSJDA a rappelé que la démolition du dojo national, décidée en décembre 2022, était intervenue trois mois seulement après l'installation de son équipe dirigeante.

Selon lui, cette infrastructure "constituait à la fois le siège de la Fédération, le centre de préparation des équipes nationales, un lieu de formation, de stockage du matériel et le coeur même du judo sénégalais".

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Durant cette période, "les bureaux de la présidence ont servi de siège provisoire tandis que les équipes nationales poursuivaient leur préparation dans différents dojos, souvent dans des conditions extrêmement difficiles".

Malgré ces contraintes, Babacar Ngom estime que les efforts consentis ont permis à la Fédération de retrouver progressivement une stabilité.

Il a notamment cité la mise à disposition d'un siège fonctionnel, l'ouverture d'un dojo par la Marine nationale pour les activités fédérales et la préparation des équipes nationales, ainsi que l'acquisition d'un bus destiné à améliorer la mobilité des athlètes.

Le dirigeant a également annoncé l'arrivée prochaine d'équipements sportifs offerts par le gouvernement japonais, d'une valeur de près de 381 millions de francs CFA, ainsi que l'appui de la Fédération internationale de judo et de la République populaire de Chine.

Selon lui, ces réalisations témoignent de la confiance renouvelée des partenaires envers le judo sénégalais et ouvrent "une nouvelle phase de développement" de la discipline.