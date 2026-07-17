Sénégal: PACASEN - Plus de 2,75 milliards CFA investis pour financer 85 projets dans quatre communes de Louga

Louga — Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a mobilisé 2,756 milliards de francs CFA entre 2019 et 2025 pour financer 85 projets structurants dans les communes de Louga, Kébémer, Linguère et Dahra, a-t-on appris, jeudi, lors d'un atelier régional de capitalisation des résultats du programme.

Selon les données présentées au cours de cette rencontre, les quatre communes bénéficiaires ont reçu un financement global de 2.756.318.521 FCFA, tandis que le montant total des contrats signés s'élève à 2.771.154.267 FCFA.

Les décaissements effectués atteignent 2.014.999.497 FCFA, soit un taux d'exécution de 73,1 %, un taux de décaissement de 73 % pour un taux d'engagement de 100,5 %.

Selon le secrétaire général de l'Agence de développement municipal (ADM), Papa Sambaré Ndiaye, cet atelier visait à capitaliser les acquis du PACASEN dans la région de Louga, afin d'identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, en vue d'améliorer les futurs programmes d'appui aux collectivités territoriales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que le PACASEN a mobilisé 130 milliards de francs CFA au profit de 124 communes pilotes à l'échelle nationale, précisant que les collectivités territoriales demeurent les principales maîtresses d'ouvrage des investissements réalisés.

"Le PACASEN n'est pas venu imposer ses propres règles. Il accompagne le processus de décentralisation existant en renforçant les capacités des collectivités territoriales, qui réalisent elles-mêmes leurs infrastructures et investissements", a-t-il souligné.

Le programme apporte également des réponses aux besoins exprimés par les communes, notamment en matière de renforcement des capacités, de mobilisation des ressources et d'amélioration de la gouvernance locale, a-t-il ajouté.

L'adjoint au gouverneur de la région de Louga chargé du Développement, Papa Leity Mar, a salué les résultats obtenus grâce au programme, estimant que les investissements réalisés depuis 2019 ont profondément transformé les quatre communes bénéficiaires.

"Les réalisations sont visibles dans plusieurs secteurs, notamment la voirie, les infrastructures économiques, les équipements sportifs, les unités de transformation et les dispositifs d'appui aux groupements de femmes", a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant la rigueur du mécanisme d'évaluation du PACASEN, fondé sur la performance des collectivités territoriales et le respect des principes de bonne gouvernance.

Le PACASEN a "complètement changé le visage" de Kébémer, a relevé le maire de cette commune, Mamadou Lamine Thiam.

Il a cité, parmi les réalisations à mettre à l'actif du PACASEN, la résorption des déficits en eau et en électrification et l'installation de 90 stands modulaires au marché hebdomadaire de Kébémer.

Il y a aussi la rénovation du stade El Hadji Ibrahima Samb, doté d'une pelouse synthétique, l'aménagement d'une place publique, la réhabilitation des abattoirs, la construction de salles de classe ainsi que l'extension des réseaux d'eau et d'électricité.

Selon l'édile, ces investissements ont contribué à dynamiser l'économie locale, à améliorer les services de base et à renforcer les performances sportives de la commune.

Il insisté sur la nécessité de poursuivre ce type d'investissements afin d'accompagner durablement le développement des collectivités territoriales, dont les ressources propres restent limitées.

Il estime que le PACASEN représente un levier majeur de développement pour les collectivités territoriales, notamment celles de Louga, Kébémer, Linguère et Dahra, bénéficiaires du programme dans la région de Louga.