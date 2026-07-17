Sénégal: Matam - La commune de Ogo sollicite l'appui de l'Etat pour son développement

Ogo (Matam) — La commune de Ogo, qui fait 45% de la région de Matam (nord), compte sur l'appui de l'Etat pour la mise en oeuvre de ses projets de développement, a déclaré, jeudi, le pemier adjoint de l'édile de cette collectivité, Abdoul Ndiaye.

"Nous sommes une commune rurale qui est très vaste, couvrant 45% de la superficie du département de Matam composé de 10 communes. Ogo est aussi la troisième circonscription communale la plus vaste au niveau départemental. C'est une commune qui a besoin de beaucoup de choses pour se développer. Nous sollicitons l'appui de l'Etat pour cela", a-t-il dit.

Abdoul Ndiaye s'exprimait lors d'une rencontre avec des journalistes, au cours de laquelle a fait la situation de certains projets de développement mis en oeuvre dans la commune de Ogo.

Il a notamment fait état d'une carte sanitaire un peu faible par rapport au niveau national, un secteur qui, avec celui scolaire, fait partie des leviers à exploiter.

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"Nous voulons vraiment développer cette commune rurale, à travers divers secteurs, mais sans le soutien du gouvernement, nos objectifs auront du mal à être atteints", a soutenu Abdoul Ndiaye.

Il a déploré les lenteurs administratives et celles notées dans le décaissements des fonds de dotation et de concours, qui contribuent à retarder le démarrage de certains projets, alors que la commune ne dispose pas de recettes pour financer son développement.

Cela se répercute, selon lui, sur les actions que la mairie doit mener au bénéficie des populations.

La commune de Ogo compte est comte plusieurs villages et hameaux situés dans le Dièry et le Dandé Maayo.