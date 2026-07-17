Congo-Brazzaville: Eau potable - La communauté urbaine de Boko désormais alimentée

Demeurée sans l'eau potable depuis des lustres, la communauté de Boko, dans le département du Pool, est dorénavant desservie. L'unité de traitement et de distribution d'eau potable de cette localité a été mise en service, le 15 juillet, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

L'inauguration de l'unité d'eau potable de Boko a eu lieu en présence d'une foule d'habitants en liesse. L'usine construite par une société chinoise est entièrement financée par l'Etat congolais. Elle est repartie en trois sites, dont l'un constitué de trois forages d'une capacité globale de production de 20 m3 d'eau par heure ; un autre dédié au château d'eau de 200m3, et le dernier abritant un bâtiment d'exploitation des pompes, un magasin de stockage des équipements et un groupe électrogène de 105 Kwa.

Cette unité est construite pour desservir toute la localité en eau potable, afin de permettre à la population de consommer désormais une eau traitée, en vue de l'épargner de toute sorte de maladies liées à l'eau.

Pour s'en convaincre, Denis Sassou N'Guesso a visité l'ensemble de la structure, depuis le point de captage d'eau jusqu'à la distribution, en passant par son traitement.

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Cette unité d'eau potable est la matérialisation des promesses du chef de l'Etat faites à la population de Boko lors de sa dernière compagne électorale pour la présidentielle.