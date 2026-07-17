Congo-Brazzaville: Unéac - Henri Djombo réélu pour un nouveau mandat

Le président sortant de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais (Unéac), Henri Djombo, a été réélu au cours de l'assemblée générale extraordinaire de cette organisation culturelle, tenue le week-end dernier au Palais des congrès de Brazzaville.

Durant deux jours, écrivains, artistes, chercheurs, responsables culturels, ainsi que des partenaires de la culture congolaise ont débattu des problèmes qui minent leur organisation culturelle, sous le signe du renouveau. L'objectif principal a été de restructurer l'Unéac afin de lui permettre de mieux répondre aux défis contemporains des industries culturelles et artistiques au Congo.

Les travaux de ces assises ont été ouverts par le ministre délégué auprès du ministre de la Culture, des Arts, de l'Industrie touristique et du Patrimoine national, Prince Bertrand Bahamboula. Auparavant, leprésident de l'Unéac, Henri Djombo, a rappelé le rôle essentiel de cette organisation dans la défense des intérêts des créateurs et dans la valorisation du patrimoine culturel national. Il a invité les participants à privilégier le dialogue, la responsabilité et l'esprit d'unité afin de dégager des orientations capables de renforcer l'efficacité et la représentativité de l'union.

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Au terme des assises, l'assemblée a relevé la nécessité de redynamiser l'Unéac; la prise en compte des autres expressions culturelles au sein de l'union ; l'insuffisance des mécanismes de protection sociale des créateurs; la nécessité de renforcer les partenariats avec les institutions publiques et privées; le besoin de promouvoir davantage le livre, les arts et le patrimoine culturel congolais; l'organisation continuelle des festivals, des foires et des symposiums sur les arts et les lettres; le besoin d'un accompagnement de l'Unéac par l'Etat; la nécessité de bénéficier d'un siège social de l'union.

L'assemblée générale a aussi adopté dix principales résolutions que sont la refondation institutionnelle de l'Unéac ; l'adoption des statuts et du règlement intérieur après examen ; l'élaboration d'un programme annuel d'activités; le renforcement des relations avec le ministère en charge de la Culture et les partenaires techniques et financiers; la création d'un mécanisme de mobilisation des ressources propres; l'adaptation de l'Unéac aux enjeux des sociétés contemporaines; l'usage des langues congolaises dans les arts et les lettres; la création d'un nouvel emblème de l'organisation ; la révision de la loi Mottom sur la protection juridique des artistes et les professionnels de la culture et des arts ; et la consolidation des accords de coopération culturelle entre le Congo et les autres pays de la sous-région.

Les nouveaux responsables de l'Unéac

Les participants à l'assemblée générale extraordinaire ont élu les membres des organes dirigeants de l'Unéac, conformément aux textes adoptés.

Président : Henri Djombo;

Secrétariat général : Alphonse Chardin N'kala;

Secrétaire chargé de la promotion littéraire : Rony Dévyllers Yala;

Secrétariat chargé des finances : James Gassongo;

Secrétaire chargé de la communication et au numérique : Mildred Moukenga.

Le commissariat aux comptes, quant à lui, est présidé par Rosin Loemba, secondé par Stanislas Okana; puis Crédo Gervine Nkouka née Malela, comme secrétaire comptable.

S'agissant des responsables des différentes fédérations, celle des lettres est dirigée par Emile Gankama; celle des Arts oratoires par Alphonse Mafoua; de la musique par Quentin Moyascko. Mongo Etsion prend la commande de la fédération congolaise des Arts plastiques et usuels; Orchidé Nzaba celle de la danse; et Michel Ngami la fédération congolaise du cinéma.

Il a été mis en place treize délégués départementaux. Pour le Kouilou : Jacob Loemba; la Cuvette : Marien Ibara; le Niari : Henri Yolo Makita; Pointe-Noire : Chancy Abette Mikia Deba; la Likouala : Kem Avenel Iloki; le Pool : Bemi Bemba; la Bouenza : Khevain Doulouth; la Lékoumou : Joseph Litoma; Brazzaville : Ducrest Ndombo; le Djoué-Léfini : Simplice Pikini; la Cuvette-Ouest : Dimi Ngatse Bouya; la Sangha : Alain Oyandzi; et les Plateaux : Jonas Inko.

L'assemblée générale a recommandé au gouvernement de poursuivre son accompagnement en faveur des créateurs et aux collectivités locales de soutenir les initiatives culturelles. Aux membres de l'Unéac, il leur est demandé de privilégier l'unité et la solidarité; pendant que les partenaires nationaux et internationaux doivent renforcer leur coopération avec l'Unéac. Le suivi du dossier sur la construction du nouveau siège de l'Unéac et le plaidoyer portant sur la reconnaissance de l'union comme organisation d'utilité publique sont aussi recommandés.

Les participants ont exprimé leur détermination à faire de l'Unéac une institution moderne, crédible, inclusive et pleinement engagée dans la promotion de la littérature, des arts et de la culture congolaise. Ils ont lancé un appel à tous les écrivains, artistes et professionnels de la culture du Congo à rejoindre cette dynamique de refondation afin de bâtir une organisation forte et inclusive. Enfin, l'assemblée générale extraordinaire a réaffirmé sa détermination à faire de l'Unéac un acteur majeur du développement culturel, de la défense des droits des créateurs et du rayonnement de la culture congolaise, tant sur le plan national qu'international. Une motion de soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été prononcée.