Congo-Kinshasa: Réforme constitutionnelle - Le FURDRC sollicite l'appui du Rapporteur Jacques Djoli Eseng'Ekeli

Le Front Uni pour la RDC (FURDRC) veut renforcer la sensibilisation de la diaspora congolaise sur les réformes en cours en République démocratique du Congo. Reçu ce jeudi 16 juillet par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, le Secrétaire général de cette ASBL basée en Belgique, Maître Sonny Kabeya, a expliqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une croisade scientifique organisée en Europe autour de la réforme constitutionnelle.

Selon lui, l'objectif est de combattre la désinformation et de permettre à la diaspora d'accéder à une information fondée sur les faits.

Le FURDRC affirme également mener des actions de diplomatie citoyenne auprès des autorités européennes et des initiatives humanitaires, notamment un don de plus d'une tonne de médicaments aux blessés de guerre et aux anciens combattants.

À l'issue de cette rencontre, Maître Sonny Kabeya indique que le rapporteur Jacques DJOLI a exprimé sa disponibilité à accompagner cette initiative en favorisant le dialogue entre les autorités congolaises et la diaspora.