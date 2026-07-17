Le Ministre des Droits Humains, Me Samuel Mbemba Kabuya, est intervenu, ce mercredi 15 juillet, à une conférence organisée par l'Université islamique du Congo, placée sous le thème : « Droits humains et libertés publiques en RDC ».

Dans son intervention axée sur la politique nationale de promotion et de protection des droits humains en RDC : avancées, défis et perspectives, le ministre Samuel Mbemba Kabuya a étalé la politique nationale de la RDC sur cette question, notamment la ratification des traités nationaux et régionaux relatifs aux droits humains, la création et l'accréditation au statut A de la CNDH, l'intégration des droits humains dans le PND et les ODD, l'appropriation de la justice transitionnelle, du Genocost, de la lutte contre l'impunité, la redynamisation des divisions provinciales du ministère des Droits humains et bien d'autres avancées.

"J'ai entretenu les étudiants en leur indiquant que outre le fait que les lois et la Constitution de notre pays accordent une place importante aux questions des Droits humains, le Gouvernement a fait de la promotion et protection de ceux-ci, la priorité des priorités sur l'impulsion du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et l'encadrement de la Première Ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce sens, des nombreuses initiatives sont prises pour que les Droits de l'Homme soient respectés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces de la République. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la redynamisation des divisions provinciales des Droits humains dans toutes les provinces mais aussi, à l'implémentation de la justice transitionnelle afin que les victimes des atrocités en RDC connaissent la vérité, qu'il y ait des poursuites judiciaires à l'endroit de ces auteurs, que les garanties de non répétition soient assurées et que les victimes soient réparées", a indiqué le Ministre Samuel Mbemba.

Les professeurs, étudiants et administratifs présents dans la salle ont exprimé leur satisfecit à la suite de l'intervention du Ministre, qui vient de mettre en lumière les efforts du Gouvernement congolais quant au respect des droits humains.