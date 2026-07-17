Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani et les Présidents des Assemblées provinciales s'accordent sur la stabilité des institutions locales

Dans une démarche visant à renforcer la gouvernance en province, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Shabani, a accordé une audience solennelle aux Présidents des Assemblées provinciales de la République Démocratique du Congo. Cette rencontre, tenue le mardi 14 juillet 2026 en soirée, marque un tournant dans le suivi de la gestion des entités provinciales.

Un dialogue au sommet pour la stabilité

Au coeur des échanges entre le patron de la territoriale et les élus provinciaux : la stabilité des institutions. Depuis plusieurs mois, de nombreuses provinces font face à des tensions récurrentes entre les exécutifs (Gouverneurs) et les organes délibérants (Assemblées).

Le Vice-Premier Ministre Jacquemain Shabani a réitéré l'engagement du gouvernement central à accompagner les provinces pour éviter les crises institutionnelles qui freinent le développement à la base. Pour les Présidents des Assemblées, cette audience était l'occasion de plaider pour un climat de collaboration apaisé et le respect des prérogatives de chaque institution.

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Les conclusions de la session extraordinaire

L'un des moments forts de cette rencontre a été la remise officielle du rapport de synthèse de la session extraordinaire de la Conférence des Présidents des Assemblées provinciales.

Ces assises, qui se sont déroulées à Kinshasa du 6 au 10 juillet 2026, ont permis aux chefs des législatures provinciales de diagnostiquer les maux qui rongent leurs institutions respectives. Le document remis au VPM Shabani contient des recommandations stratégiques visant à :

* Améliorer les mécanismes de contrôle parlementaire ;

* Clarifier les rapports de force entre Gouverneurs et Députés provinciaux ;

* Assurer une meilleure gestion des ressources allouées aux provinces.

Vers une nouvelle ère de décentralisation ?

En recevant ce rapport, Jacquemain Shabani a pris acte des résolutions formulées par les élus. Cette démarche s'inscrit dans la vision du Chef de l'État visant à faire de la décentralisation un véritable levier de croissance.

« La stabilité des provinces est le socle de la sécurité nationale et du développement économique », a-t-on appris dans l'entourage du Ministre.

Cette rencontre de Kinshasa est perçue par de nombreux observateurs comme un signal fort de la volonté du Gouvernement de mettre fin à l'instabilité chronique qui caractérise souvent la vie politique en province. Les prochains jours diront si les recommandations contenues dans le rapport de synthèse seront traduites en actes concrets pour une gouvernance locale plus sereine et efficace.