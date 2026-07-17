Congo-Kinshasa: Lisala, Boende, Gbadolite, Gemena, Mbandaka... - L'OVD s'illustre dans la lutte antiérosive et la réhabilitation des chaussées

L'Office des voiries et drainage (OVD) en République démocratique du Congo se distingue dans des travaux d'entretien des routes urbaines dans des villes des provinces issues du démembrement du Grand Équateur.

Des investigations menées et des témoignages recueillis quant à ce, démontrent des avancées significatives des travaux à la satisfaction des populations de cette partie du pays, grâce à l'implication du directeur général de l'OVD, Victor Tumba.

À titre d'exemple dans la ville de Lisala, en province de la Mongala, il s'observe la fluidité de la circulation grâce aux travaux réalisés sur l'avenue Aérodrome qui consistent à l'élargissement et au bétonnage de la chaussée.

Ces travaux de la ville de Lisala effectués par l'Office des voiries et drainage qui sont financés par le gouvernement central bénéficient également de l'appui de l'exécutif provincial.

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« le gouverneur de province de la Mongala, Jean-Collins Makaka a doté l'OVD de 6.000 sacs de ciment. à ce jour, l'OVD/Mongala a déjà bétonné la chaussée sur 300 mètres et construit les caniveaux sur 250 mètres. L'avenue Aérodrome qui jadis n'était qu'une chaussée de 7 mètres de large revêtue en enduit monocouche, sera désormais un boulevard bétonné de deux bandes avec deux voies chacune, décoré de plantes vertes au niveau de terre-plein central », a signifié Alexis Nsonso Yembe, directeur provincial de l'OVD à Mongala.

Une vue des travaux modernes de l'OVD à Lisala est perceptible aussi sur l'avenue de l'indépendance où la chaussée a été bien aménagée avec la construction des caniveaux de part et d'autre.

Toujours dans la Mongala, grâce à l'OVD, le site de Tabora situé dans le territoire de Bongandanga, réputé d'un site fortement touché par des érosions catastrophiques depuis belle lurette, a été bien maîtrisé par l'OVD et des travaux des grandes envergures y sont effectués.

Grâce à l'OVD, il y a reprise de la circulation sur l'avenue du port, avenue Mobutu et de la révolution.

« Ce bon rythme de travaux à la Mongala devrait être maintenu et pour cela nous sollicitons des engins de la part des autorités compétentes. Des engins de génie nous sont urgents pour maintenir le cap et faire mieux tant pour la voirie que pour les érosions. » a souligné le directeur provincial de l'OVD Mongala.

L'on signale des mêmes avancées des travaux dans la province de la Tshuapa où la lutte antiérosive constitue un grand cheval de bataille pour l'OVD en ville de Boende sur l'axe de l'avenue de la révolution, tout près de la rivière Tshuapa. Plus de 1 km sont déjà travaillés dans ce sens.

On y observe des travaux d'entretien, d'assainissement de la chaussée et la construction des caniveaux de part et d'autres de l'avenue Mobutu sur plus de 3,5 km.

À Boende, sous la supervision du directeur général Victor Tumba, l'OVD a aussi bétonné l'axe de l'aéroport jusqu'à l'avenue de la révolution sur au moins 400 mètres.

Un aperçu positif est fait également dans la province du Nord-Ubangi, précisément à Gbadolite.

Dans ce chef-lieu du Nord-Ubangi, l'OVD a réalisé depuis 2025, des travaux de grande importance sur l'avenue de l'hôpital sur un tronçon de 350 mètres.

« Ces travaux ont permis d'épargner la population des accidents qui étaient fréquents surtout au centre-ville. Cet endroit très fréquenté qui était rétréci, a été élargi et des caniveaux y ont été construits. Nous avons fait aussi le rechargement en limonte sur la chaussée et aussi le compactage par un compacteur afin de bien consolider la chaussée. Actuellement la circulation est vaste et il n'y a plus fréquence d'accidents. La canalisation de l'eau y est parfaite. » a renseigné la direction provinciale de l'OVD Nord-Ubangi.

Dans la province voisine du Sud-Ubangi, l'OVD marque ses empreintes dans la lutte anti-érosive.

Sous le financement du trésor public, des travaux ont été réalisés dans ce sens depuis 2025 à Budjala.

Dans la ville de Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangi, des travaux d'entretien de la chaussée exécutés par l'OVD sont observés sur les avenues Kamaniola et des Martyrs sur une étendue de 6 km sous le financement du Fonds National d'entretien routier (FONER).

Toujours à Gemena, l'érosion Salongo a été maîtrisée grâce à l'expertise des équipes techniques de l'OVD.

La modernisation des voiries urbaines à l'espace Grand Équateur est également visible à Mbandaka avec la réhabilitation de l'avenue et du boulevard Félix Antoine Tshisekedi, ex-Révolution.

Ce tableau peint démontre à suffisance la vision du Président Félix Tshisekedi, celle de moderniser les villes des provinces de la République démocratique du Congo.

Une vision matérialisée par le DG de l'OVD, Victor Tumba qui depuis des années ne cesse de marquer ses empreintes indélébiles aves des travaux modernes pour des villes fluides et bien aménagées en RDC.