Congo-Kinshasa: Le Ministre Floribert Anzuluni reçu par le Président du Conseil togolais Faure Gnassing

En mission officielle au Togo, le ministre de l'Intégration régionale de la République Démocratique du Congo, Floribert Anzuluni, et sa délégation, ont été reçu ce mardi à Kara, dans le nord du pays, par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé.

Le ministre Floribert Anzuluni était porteur d'un message spécial de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo, adressé à Son Excellence Faure Gnassingbé.

À l'issue de l'entretien, le ministre Floribert Anzuluni s'est félicité de la qualité des échanges avec le Président du Conseil togolais. Il a salué l'écoute attentive de son hôte ainsi que son engagement en faveur du retour d'une paix durable en République démocratique du Congo.

Le ministre a également exprimé sa profonde gratitude aux autorités togolaises pour l'accueil chaleureux et les marques de considération réservés à la délégation congolaise.

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Cette rencontre illustre l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République togolaise. Elle témoigne également de la volonté commune des deux Chefs d'État de renforcer la concertation politique et de soutenir les efforts diplomatiques visant à promouvoir la paix, la sécurité et l'intégration régionale sur le continent africain.