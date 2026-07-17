Congo-Kinshasa: Dans un communiqué de presse - L'UDS s'insurge contre le projet d'attaque américaine contre le Cuba

L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, Membre Co-Initiateur de Sovintern, a appris, sans stupéfaction, le plan de l'administration américaine de lancer une opération militaire aéroportée contre la République de Cuba.

L'UDS s'insurge, avec la plus grande fermeté, contre ce projet d'agression militaire contre Cuba, nation souveraine et membre de la communauté des peuples libres, et ce, en violation de la Charte des Nations-Unies et du droit international.

Symbole de la liberté, de la résistance, de la solidarité internationale et de la dignité, le Cuba n'a jamais attaqué personne.

L'UDS désapprouve cette barbare doctrine américaine de guerre permanente un peu partout sur la planète, démontrant ainsi la face hideuse de l'impérialisme qui ne connaît ni limite ni repos.

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Tout en rappelant que le Cuba n'est pas seul, l'UDS exprime sa solidarité totale et inconditionnelle au peuple cubain et au Gouvernement révolutionnaire de Cuba.

L'UDS appelle l'Organisation des Nations-Unies à condamner sans atermoiement ce plan et à oeuvrer pour empêcher son exécution.

L'UDS invite, par conséquent, toutes les forces progressistes du monde à se mobiliser contre cette nouvelle aventure guerrière américaine.

L'UDS saisit cette occasion pour sensibiliser le peuple congolais sur les méfaits de l'impérialisme insatiable.

Fait à Kinshasa, le 16 Juillet 2026.

Le deuxième Vice-président national chargé des relations internationales et de l'internationalisme révolutionnaire,

Simon Mikuo Bushishi

Membre de Sovintern