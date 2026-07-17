Congo-Kinshasa: Canada - Faire de la diaspora le moteur d'un partenariat stratégique d'avenir

Les relations internationales ne se construisent plus uniquement dans les chancelleries. Elles se forgent également grâce aux femmes et aux hommes qui, par leur parcours, leur expertise et leur engagement, créent des passerelles entre les nations. À cet égard, la diaspora congolaise établie au Canada constitue un atout stratégique dont la République démocratique du Congo ne peut plus sous-estimer la portée.

La RDC est appelée à jouer un rôle majeur dans l'économie mondiale du XXIe siècle. Son potentiel minier exceptionnel, sa biodiversité, ses capacités agricoles, ses ressources énergétiques et sa démographie en font un partenaire incontournable dans les grandes transitions industrielles et énergétiques. Le Canada, pour sa part, dispose d'une expertise reconnue en matière de financement, d'exploitation responsable des ressources naturelles, d'innovation, de gouvernance publique, d'enseignement supérieur et de développement durable. La convergence de ces atouts ouvre la voie à un partenariat fondé sur des intérêts réciproques et une vision commune du développement.

Entre ces deux pays se trouve un acteur souvent insuffisamment valorisé : la diaspora congolaise. Forte de ses compétences, de son intégration dans les milieux économiques, universitaires et institutionnels canadiens, elle est en mesure de favoriser le dialogue, d'instaurer la confiance et de rapprocher les décideurs politiques, les investisseurs et les entrepreneurs des deux pays.

La diplomatie économique moderne repose sur les réseaux, la crédibilité et la confiance. La diaspora incarne précisément ces trois dimensions. Elle facilite les échanges commerciaux, accompagne les entreprises dans leurs démarches d'investissement, contribue au transfert de compétences et favorise l'émergence de partenariats durables. Elle est un véritable vecteur d'influence et de coopération.

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L'intérêt des investisseurs canadiens pour la RDC est réel et s'inscrit dans une dynamique mondiale de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques et stratégiques. Toutefois, cet intérêt ne pourra produire tous ses effets que si la RDC poursuit résolument ses réformes en faveur d'un environnement des affaires plus attractif, plus transparent et plus prévisible. La sécurité juridique, la stabilité réglementaire, l'efficacité administrative et la bonne gouvernance constituent désormais des facteurs déterminants dans les décisions d'investissement.

Dans cette perspective, la conclusion d'un Accord de promotion et de protection des investissements entre la RDC et le Canada représenterait une avancée majeure. Un tel instrument offrirait un cadre juridique rassurant aux investisseurs, tout en consolidant les relations économiques bilatérales. Il encouragerait des investissements de long terme, favoriserait le transfert de technologies, renforcerait les partenariats industriels et contribuerait à la création d'emplois et de valeur ajoutée en RDC.

Au-delà des investissements, la coopération entre nos deux pays gagnerait à être élargie à des secteurs stratégiques tels que la formation professionnelle, la recherche scientifique, la transition énergétique, l'économie numérique, la santé, l'agriculture durable et l'entrepreneuriat des jeunes. Dans chacun de ces domaines, la diaspora peut agir comme catalyseur de projets innovants et comme relais naturel des politiques publiques.

Il appartient désormais aux autorités congolaises de faire de leur diaspora un partenaire institutionnel à part entière. Cela implique la mise en place de mécanismes permanents de concertation, la valorisation de son expertise dans les politiques nationales de développement, ainsi que la création d'instruments favorisant sa participation aux investissements structurants.

De son côté, le Canada a tout intérêt à approfondir sa coopération avec une RDC engagée dans la diversification de son économie et dans la valorisation responsable de ses immenses ressources. Dans un contexte géopolitique marqué par la transition énergétique et la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, un partenariat renforcé entre Kinshasa et Ottawa répondrait autant aux intérêts des deux États qu'aux attentes du secteur privé.

L'histoire montre que les nations qui réussissent sont celles qui savent mobiliser l'ensemble de leurs forces vives, où qu'elles se trouvent. La diaspora congolaise n'est ni un acteur périphérique ni un simple observateur du développement national. Elle est une composante essentielle du capital humain de la République.

Faire de la diaspora un partenaire stratégique, c'est inscrire la RDC dans une diplomatie économique moderne, ouverte sur le monde et orientée vers les résultats. C'est également reconnaître que les ambitions d'un pays ne s'arrêtent pas à ses frontières, mais s'étendent à tous ceux qui, à travers le monde, continuent de mettre leur expérience, leurs compétences et leurs réseaux au service de son avenir.

Le moment est venu de transformer cette vision en action. La RDC, le Canada et la diaspora disposent de tous les atouts pour bâtir une relation exemplaire, fondée sur la confiance, l'investissement et une prospérité partagée. C'est cette ambition que nous devons désormais porter, avec détermination et responsabilité.