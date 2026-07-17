Sénégal: Retour à la vie civile des anciens militaires - Plaidoyer pour une association de solidarité entre retraités

Pour donner un nouvel élan à ces missions, l'Association des anciens militaires a renouvelé son bureau. La présidence est désormais assurée par Issa Diawara, épaulé par Momar Biteye au poste de secrétaire général et par Cheikh T. Dieng comme trésorier. Cette nouvelle équipe entend poursuivre et amplifier les actions de solidarité, en restant fidèle à l'esprit de fraternité qui unit les anciens militaires.

À travers un témoignage empreint de nostalgie, l'ancien président de l'association des anciens militaires est revenu sur les premières années de la structure et sur les difficultés rencontrées par nombre de ses membres après leur retour à la vie civile. Il a rappelé qu'à l'époque, plusieurs anciens soldats - dont certains souffraient de maladies ou vivaient dans une grande précarité - ne disposaient d'aucun moyen de faire entendre leurs revendications. Face à cette situation, l'association s'était donné pour mission de les accompagner et de défendre leurs intérêts.

Selon lui, l'objectif principal de cette organisation était de créer une véritable chaîne de solidarité entre les retraités, notamment pour soutenir ceux qui percevaient de faibles pensions ou rencontraient d'importantes difficultés financières. Au-delà des rencontres conviviales, l'association devait être un cadre d'entraide, d'assistance et de mobilisation au profit des anciens militaires.

L'ancien responsable a insisté sur le fait qu'une association de retraités ne doit pas se limiter à des retrouvailles entre personnes âgées. Elle doit surtout porter des actions concrètes de solidarité, accompagner les membres les plus vulnérables et préserver l'esprit de fraternité qui a toujours caractérisé les anciens compagnons d'armes.

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En conclusion, il a lancé un appel à renforcer les mécanismes d'entraide afin que les anciens militaires puissent vivre leur retraite dans la dignité, avec le soutien d'une association forte, active et véritablement au service de ses membres.