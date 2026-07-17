Sénégal: Doune Pathé Mbengue succède à Wally Diouf Bodian au Port Autonome de Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye DiakharFaye, a mis fin aux fonctions de Wally Diouf Bodian à la tête du Port autonome de Dakar. La décision a été officialisée à l'issue du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026, au cours duquel Doune Pathé Mbengue, administrateur civil, a été nommé directeur général de la Société nationale du Port autonome de Dakar en remplacement de Wally Diouf Bodian.

Cette décision met un terme à plusieurs semaines de spéculations alimentées par la recomposition de l'appareil d'État intervenue après la rupture entre Bassirou DiomayeFaye et Ousmane Sonko. Depuis lors, plusieurs responsables réputés proches de l'ancien Premier ministre avaient quitté leurs fonctions ou avaient été remplacés à la tête d'entreprises publiques et d'administrations stratégiques.

Wally Diouf Bodian figurait parmi les dirigeants dont l'avenir faisait l'objet de nombreuses interrogations. À plusieurs reprises, il avait publiquement écarté l'hypothèse d'une démission, soutenant que sa nomination relevait d'une décision politique collective de Pastef et qu'un éventuel départ devait s'inscrire dans le même cadre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le choix porté sur Doune Pathé Mbengue confirme la volonté du chef de l'Etat de poursuivre le renouvellement des directions des principales entreprises publiques.

Le remplacement de Wally Diouf Bodian intervient à un moment où le gouvernement affiche son ambition de renforcer la gouvernance des entreprises publiques. Au cours du même Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de corriger les insuffisances relevées dans la gestion des entités parapubliques et des autorités administratives indépendantes, en exigeant un respect rigoureux des règles administratives, financières et comptables ainsi qu'un renforcement des mécanismes de contrôle.