Tunisie: Secteur du textile - Ralentissement des activités face à la canicule et aux coupures d'électricité

Tunis — La canicule exceptionnelle qui frappe la Tunisie provoquant des coupures d'électricité à travers le pays, impacte directement le rythme de travail du secteur du textile et de l'habillement, a fait savoir, vendredi, la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH).

D'après la fédération, les perturbations électriques majeures qui se poursuivent depuis trois jours sur une large partie du territoire national, ont entraîné un ralentissement ponctuel des activités industrielles au sein de plusieurs unités du secteur. Selon les prévisions actuelles, ces perturbations, considérées comme un cas de force majeur par la fédération, pourraient se poursuivre jusqu'au 22 juillet 2026.

La FTTH a souligné qu'elle est en contact étroit avec les autorités compétentes, notamment la STEG (Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz), afin d'assurer la meilleure visibilité possible sur les plannings de délestage et de limiter l'impact sur les engagements de production et de livraison de ses membres.

Les entreprises adhérentes, elles, restent mobilisées pour honorer leurs engagements et maintiennent une communication transparente avec leurs clients et partenaires concernant les éventuels ajustements de délais liés à ce contexte exceptionnel.

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La Fédération s'est, par ailleurs, engagée à continuer de suivre l'évolution de la situation et à ne pas manquer de tenir ses partenaires informés de toute évolution significative.