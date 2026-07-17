Ile Maurice: Plus de Rs 13,3 millions de drogue saisis lors d'une descente de l'ADSU

Les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit ont réalisé une importante saisie de drogue lors d'une perquisition menée hier, jeudi 16 juillet, au domicile de David Aldo Lacroix, 34 ans, sans emploi, à Circonstance, Saint-Pierre.

Au cours de l'opération, les policiers ont découvert 871 grammes de cocaïne, 17 grammes d'héroïne et 46 grammes de cannabis, soigneusement conditionnés dans plusieurs sachets et parcelles. La valeur marchande de cette saisie est estimée à plus de Rs 13,3 millions, dont environ Rs 13 millions pour la cocaïne. Le reste correspond à la valeur de l'héroïne et du cannabis.

Les enquêteurs ont également mis la main sur 257 sachets en plastique refermables vides de différentes tailles, soupçonnés d'être destinés au conditionnement de stupéfiants.

David Aldo Lacroix fait face à des accusations de trafic de drogue avec circonstances aggravantes ainsi que de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il a comparu devant le tribunal de Moka ce matin. La police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution et il a été reconduit en cellule policière.