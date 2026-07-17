Ile Maurice: Le pays dévoile son équipe

Après plusieurs mois de compétition et une ultime étape décisive disputée lors du M500 de Terres Brunes à Tamarin, le verdict est désormais connu. La Mauritius Squash Rackets Association (MSRA), en collaboration avec la Mauritius Padel League, a officialisé la sélection des joueuses et joueurs qui représenteront Maurice lors de l'Island Padel Cup 2026, prévue du 1er au 4 octobre au Club de Champ Fleuri, à La Réunion.

Pendant toute la saison 2026 de l'Afrasia Bank Mauritius Padel League, chaque tournoi avait une importance particulière. Derrière chaque match se jouait bien plus qu'une simple victoire : une place au sein de l'équipe de Maurice. Au fil des mois, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit se sont livrés une lutte intense où chaque point remporté pouvait peser dans la course à la sélection nationale.

Le M500 de Terres Brunes constituait ainsi la dernière opportunité de décrocher une place au sein de l'équipe de Maurice. L'intensité des rencontres disputées tout au long du week-end a confirmé la progression constante du niveau du padel mauricien, offrant un spectacle de grande qualité et un suspense jusqu'aux derniers échanges.

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Chez les hommes, Olivier Couacaud et Jake Lam Hau Ching ont remporté la finale face à Mathieu Vallet et Simon Koenig. Une victoire de prestige qui permet à Olivier Couacaud de grimper à la troisième place du classement national, tandis que Jake Lam Hau Ching intègre le Top 4 avant la clôture de la phase qualificative. Malgré cette défaite en finale, Mathieu Vallet conserve son statut de numéro un mauricien grâce à la régularité affichée tout au long de la saison.

Amaury de Beer, solide dauphin du classement, complète le duo de tête, tandis que Ryan Wong, Simon Koenig et Nicolas Legros valident également leur place parmi les joueurs retenus pour défendre les couleurs nationales.

Le tableau féminin a également livré son lot de belles performances. En s'imposant au M500 de Terres Brunes, Marine Giraud et Kate Foo Kune signent l'une des victoires marquantes de cette fin de saison. Marine conforte sa position parmi les meilleures joueuses du pays, alors que Kate Foo Kune réalise une progression remarquable qui lui ouvre les portes de la sélection nationale.

Devant elles, Magaly Schaffo conserve sa place de numéro un mauricienne, récompensant une saison particulièrement régulière. Laura Koenig, Alice Danjoux, Céline Desvaux de Marigny et Cécile Park complètent une équipe féminine qui allie expérience, régularité et ambition.

Le verdict est tombé

À l'issue de cette dernière étape qualificative, la sélection officielle de Maurice est désormais connue.

Équipe masculine : Mathieu Vallet, Amaury de Beer, Olivier Couacaud, Jake Lam Hau Ching, Ryan Wong, Simon Koenig et Nicolas Legros. Une wild card a également été attribuée à Enzo Couacaud.

Équipe féminine : Magaly Schaffo, Marine Giraud, Laura Koenig, Alice Danjoux, Céline Desvaux de Marigny, Cécile Park et Kate Foo Kune.

Cette sélection récompense avant tout la constance et les performances réalisées tout au long de la saison. Dans un championnat de plus en plus relevé, où les écarts entre les meilleures paires continuent de se réduire, chaque résultat obtenu sur le circuit national a contribué à dessiner cette équipe appelée à représenter Maurice sur la scène régionale.

Cap sur La Réunion

L'Island Padel Cup s'est progressivement imposée comme la compétition de référence du padel dans l'océan Indien. Réunissant Maurice, La Réunion et Madagascar, elle offre aux meilleurs joueurs de la région l'occasion de défendre les couleurs de leur pays dans un format par équipes particulièrement attendu. Au-delà des rencontres internationales, l'événement comprend également un tournoi Open et bénéficie d'une couverture médiatique grandissante, contribuant au développement de la discipline dans toute la région.

Pour Maurice, cette édition 2026 représente une nouvelle étape dans la progression du padel national. Les performances enregistrées cette saison, l'intensité des différents M500 et l'émergence de nouvelles associations témoignent d'un championnat toujours plus compétitif. La sélection dévoilée aujourd'hui reflète cette montée en puissance et nourrit de réelles ambitions à quelques semaines du grand rendez-vous régional.

Les rivalités qui ont animé le circuit national appartiennent désormais au passé. Place à un objectif commun : porter les couleurs mauriciennes avec fierté et rivaliser avec les meilleures équipes de l'océan Indien. Dans les semaines à venir, les joueurs et joueuses retenus entreront dans une phase de préparation spécifique afin d'aborder l'Island Padel Cup dans les meilleures conditions et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du padel mauricien.

L'équipe Maurice pour l'Island Padel Cup 2026

Équipe masculine

Mathieu Vallet, Amaury de Beer, Olivier Couacaud, Jake Lam Hau Ching, Ryan Wong, Simon Koenig, Nicolas Legros

Wild Card: Enzo Couacaud

Équipe féminine : Magaly Schaffo, Marine Giraud, Laura Koenig, Alice Danjoux, Céline Desvaux de Marigny, Cécile Park, Kate Foo Kune