Ile Maurice: CFAO Mobility lance les marques OMODA et JAECOO au pays avec deux modèles phares

CFAO Mobility Mauritius a officiellement introduit deux nouvelles marques automobiles sur le marché mauricien : OMODA et JAECOO. Le lancement, organisé le 10 juillet 2026 au showroom OMODA | JAECOO lors d'une soirée média intitulée «Experience the Next Drive - Future & Freedom», marque une nouvelle étape dans la stratégie de l'entreprise, qui entend anticiper les transformations du secteur automobile à Maurice.

Deux modèles complémentaires ont été présentés : l'OMODA C5, un crossover urbain à la personnalité sportive, et le JAECOO J5 100 % électrique, un SUV compact conjuguant autonomie et technologies de nouvelle génération.

L'OMODA C5 : style et connectivité

Avec sa silhouette sculptée et sa ligne de toit dynamique, l'OMODA C5 s'adresse aux conducteurs en quête d'un SUV compact alliant design moderne et équipements technologiques. Il est équipé d'un moteur essence quatre cylindres 1,5 litre turbo développant 154 ch et 230 Nm de couple, associé à une transmission automatique CVT. Trois modes de conduite -- Normal, Éco et Sport -- permettent d'adapter le comportement du véhicule.

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À bord, l'écran central tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un combiné d'instrumentation numérique et un coffre de 378 litres -- extensible jusqu'à 1 075 litres -- composent l'essentiel de la dotation. Selon la finition, le système audio Sony à huit haut-parleurs, la caméra panoramique à 360 degrés, le hayon électrique et la recharge sans fil pour smartphone complètent l'équipement. Garantie : sept ans ou 200 000 km. Prix de lancement : Rs 1 390 000, soit Rs 990 000 en Duty Free.

Le JAECOO J5 : le SUV électrique pour la mobilité de demain

Le JAECOO J5 100 % électrique propose une interprétation plus épurée du SUV compact. Son moteur électrique développe 155 kW, soit environ 211 ch, et 288 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h annoncé en 7,2 secondes. Sa batterie LFP de 61 kWh offre une autonomie pouvant atteindre 402 km selon le cycle WLTP.

L'habitacle est centré sur un écran tactile vertical de 13,2 pouces, Apple CarPlay, Android Auto et un système audio à huit haut-parleurs. Les sièges avant électriques, chauffants et ventilés, la climatisation bizone et un coffre de 480 litres renforcent le confort. La sécurité repose sur 20 systèmes avancés d'aide à la conduite, six airbags et une caméra panoramique à 540 degrés. Garantie : sept ans ou 200 000 km ; batterie : huit ans. Prix de lancement : Rs 1 725 000, avec une borne de recharge de 7,4 kW offerte.

Une dynamique internationale confirmée

Le lancement à Maurice s'appuie sur une expansion mondiale soutenue. Les ventes cumulées d'OMODA et JAECOO ont dépassé un million de véhicules en moins de trois ans. En avril 2026, le JAECOO J5 a enregistré 25 015 ventes mondiales. Au Royaume-Uni, le JAECOO 7 était le véhicule neuf le plus immatriculé en mars 2026.

Les deux modèles sont disponibles dans les showrooms CFAO Mobility à Pailles, Forbach, Tamarin et Flacq.