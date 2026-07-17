Sénégal: CSU - La commune de Thilogne s'engage à enrôler 1500 nouveaux bénéficiaires (Maire)

Thilogne — La commune de Thilogne (nord) s'est engagée, conformément à ses objectifs de protection sociale, à enrôler 1500 personnes dans le programme national de Couverture sanitaire universelle (CSU), a annoncé son maire Mamadou Elimane Kane.

"Nous sommes à la troisième édition de notre initiative visant à enrôler de nouveaux bénéficiaires au programme de Couverture sanitaire universelle (CSU), avec 1500 adhérents pour cette année", a-t-il déclaré jeudi lors d'une cérémonie de remise de cartes de CSU présidée par l'adjoint au sous-préfet d'Agnam Civol, Lamine Mané.

M. Kane a souligné qu'au cours des dernières années, la mairie de Thilogne a permis à de nombreuses personnes de bénéficier d'une protection sociale grâce à la mise en oeuvre d'une initiative d'enrôlement lancée en 2023.

Magnifiant cette initiative qui a "montré toute son utilité", il a annoncé l'engagement de la municipalité de Thilogne d'élargir le champ des bénéficiaires à toutes les couches de la commune.

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"Il s'agit de cibler particulièrement les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les chefs religieux et coutumiers, en plus des catégories sociales vulnérables", a-t-il précisé.

Selon l'édile, l'ambition de Thilogne est de permettre à un très grand nombre de personnes de bénéficier d'une protection sociale sanitaire, digne et accessible. "Cela traduit l'engagement constant de la mairie en faveur des populations, mais aussi de faire de la solidarité un véritable levier de développement local", a-t-il dit.

M. Kane a également souligné l'engagement de la municipalité de Thilogne à travailler au renforcement des politiques sociales de proximité, en collaboration avec l'Etat et les partenaires, dans le but de ne laisser aucun citoyen en rade.

Le programme de couverture sanitaire universelle (CSU) est piloté par l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU). Il vise à garantir à toute la population un accès équitable à des soins de santé de qualité.

Le programme cible, à travers son plan stratégique de développement 2025-2029, un taux de couverture de 75%.