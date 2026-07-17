Sénégal: Kédougou - Forces de défense et populations invitées à renforcer la prévention contre l'extrémisme violent

Kédougou — L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou (sud-est) chargé du développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, a exhorté les populations et les forces de défense et de sécurité (FSS) à travailler ensemble pour consolider la prévention contre l'extrémisme violent.

"Il faut se réinventer, se reposer également sur la confiance entre les institutions et les populations, sur la prévention des tensions et sur la capacité des différents acteurs à travailler ensemble pour consolider la prévention contre l'extrémisme violent", a appelé l'autorité administrative.

Il intervenait lors d'une session de formation organisée à l'intention des forces de défense et de sécurité de la région de Kédougou, en présence de Mamadou Yaya Diallo, chargé des relations en partenariat avec les FDS du projet SEN Résilience 2, et de Jean Marc Tama Bindia, assistant administratif et des activités de la Fondation Konrad Adenauer.

Cette session de renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité (FDS) s'inscrit le cadre du projet SEN Résilience, entièrement financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la Fondation Konrad Adenauer, en collaboration avec plusieurs partenaires.

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Cette formation portait sur le thème "Renforcement des capacités des FDS à travers une approche visant à améliorer leurs connaissances en droits humains, en sociologie, en histoire et en psychologie, ainsi qu'à développer leurs compétences en interaction, en modération, en médiation et en prévention des conflits".

Elle s'inscrit dans les actions de prévention contre l'extrémisme violent menées dans les régions de Kédougou et Tambacounda.

El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye a souligné les défis sécuritaires auxquels les territoires sont confrontés et qui selon lui évoluent rapidement. Il a notamment l'exploitation illicite des ressources naturelles et le risque d'infiltration.

"C'est précisément tout le sens de cette activité qui vise déjà à renforcer les compétences en matière des droits humains, de compréhension de la dynamique sociale, d'interaction avec les populations, de médiation et de prévention des conflits et de maîtrise du cadre juridique de leur intervention", a-t-il souligné.

Cette formation était axée sur des thématiques telles que les droits humains, la sociologie, la médiation, la prévention des conflits, les méthodes d'interaction avec les populations ainsi que le cadre légal régissant les missions des Forces de défense et de sécurité, a précisé le chargé des relations en partenariat avec les Fds du projet SEN Résilience de la Fondation Konrad Adenauer.

"Nous sommes convaincus qu'une sécurité durable ne peut être assurée sans une relation de confiance entre les institutions de sécurité et les citoyens. Cette confiance se construit chaque jour à travers l'écoute, le dialogue, le professionnalisme et le respect de la dignité humaine", a ajouté M. Diallo.