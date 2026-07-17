Sénégal: Un documentaire retrace le parcours d'Alioune Diagne Coumba Aïta, un 'grand commis de l'Etat'

Dakar — Un documentaire consacré à la vie et à l'oeuvre de l'ancien ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Alioune Diagne Coumba Aïta, projeté en avant-première au cinéma Pathé Dakar, jeudi soir, a mis en exergue le parcours de cet administrateur civil et haut fonctionnaire, dont la carrière se confond avec plusieurs décennies de construction de l'Etat sénégalais.

Intitulé "Alioune Diagne Coumba Aïta, itinéraire d'un humaniste serviteur de la République", ce film ponctué d'images d'archives et de témoignages, dévoile des aspects plus intimes de la personnalité de l'ancien ministre, à travers les souvenirs de ses proches et de ceux qui ont travaillé à ses côtés.

L'émotion était palpable parmi le public, un parterre composé de parents, d'amis, d'anciens collaborateurs, responsables politiques, hauts fonctionnaires et acteurs de la société civile.

Né le 31 décembre 1939 à Dakar, Alioune Diagne Coumba Aïta était économiste, administrateur civil et haut fonctionnaire. Il est décédé le 14 avril 2024, à l'âge de 91 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Formé en économie, puis à la Banque de France et au Fonds monétaire international (FMI), il a successivement occupé les fonctions de conseiller financier du Premier ministre Abdou Diouf, de secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi, avant d'être nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en 1986.

Il présidera par la suite le Groupe de réflexion pour la compétitivité et la croissance (GRCC), qui accompagnera les réformes économiques engagées au lendemain de la dévaluation du franc CFA.

Tout au long du film, les témoignages convergent pour décrire un "homme de devoir", reconnu pour sa "compétence, sa discrétion, sa rigueur et son sens élevé du service public".

L'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse et l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, figurent parmi les nombreuses personnalités qui sont revenus, dans le film, sur leur collaboration avec celui qu'ils présentent comme un "haut fonctionnaire d'une grande loyauté, dont les avis étaient écoutés et respectés au plus haut sommet de l'Etat".

Les intervenants rappellent sa contribution à la mise en place de plusieurs instruments de développement économique, son implication dans le renforcement des entreprises publiques, ainsi que son rôle dans les politiques destinées à améliorer la compétitivité de l'économie sénégalaise.

Le documentaire, commandé par la famille et réalisé par le studio Majestik, revient également sur son passage au secrétariat d'Etat chargé de l'Emploi, marqué notamment par l'opération "Maîtrisards chômeurs", une initiative pionnière visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, ainsi que par son plaidoyer en faveur de la sénégalisation des postes de cadres dans les entreprises.

Son action à la tête du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est présentée comme l'une des périodes les plus fécondes de son parcours administratif. Plusieurs anciens collaborateurs saluent un responsable "exigeant mais "juste", attaché à la "qualité du travail" et au "respect de la parole donnée".

Au-delà du serviteur de l'Etat, le film dévoile un homme profondément attaché aux valeurs humaines. Parents, amis, anciens élèves et collaborateurs évoquent un mentor "généreux, disponible et attentif, toujours prêt à accompagner les plus jeunes dans leur parcours professionnel et personnel".

Le documentaire met aussi en lumière une facette méconnue de sa personnalité: celle d'un passionné d'arts martiaux.

Maître de karaté et éducateur, Alioune Diagne Coumba Aïta considérait cette discipline comme "une véritable école de vie, fondée sur le respect, la maîtrise de soi et le dépassement personnel", a soutenu sensei Yatma Lo.

Les témoignages de ses enfants et petits-enfants apportent une dimension plus intime à ce récit. Ils décrivent un père aimant, un grand-père présent et un homme de foi, dont les conseils, la bienveillance et le sens de la transmission continuent d'inspirer plusieurs générations.

À l'issue de la projection, de longs applaudissements ont salué cette oeuvre qui ambitionne de transmettre aux jeunes générations l'héritage d'un homme ayant consacré sa vie au service de la République.

Les auteurs de ce documentaire proposent, à travers cette oeuvre, bien plus qu'une biographie: ils livrent le portrait d'un bâtisseur de l'Etat, d'un intellectuel, d'un sportif, d'un croyant et d'un humaniste dont le parcours demeure intimement lié à l'histoire politique, économique et administrative du Sénégal contemporain.