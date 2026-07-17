Sénégal: Richard-Toll - Plaidoyer pour un renforcement des investissements dans le mouvement 'navétanes'

Richard-Toll — L'inspecteur départemental de la Jeunesse et des Sports de Dagana (nord), Mohamadou Diarra Sèye, plaide pour un renforcement des investissements matériels et humains des "navétanes", le championnat national populaire qui, dit-il, représente un levier de développement de la jeunesse.

"Les investissements doivent être à la fois matériels et humains. Les Navétanes ne se limitent pas uniquement au football, elles constituent un véritable levier de développement que les associations sportives et culturelles peuvent intégrer dans leurs plans d'action", a-t-il déclaré, jeudi, à l'issue de la finale de la zone 8 de Richard-Toll, remportée par l'ASC Khouma Gallo Malick, devant l'ASC Manko de Richard-Toll, 5-3 à l'issue des tirs au but.

Mohamadou Diarra Sèye a salué l'engagement des partenaires accompagnant le développement du sport de proximité, notamment la Fondation Marie-Louise Mimran, pour les moyens qu'elle mobilise en faveur des communautés.

Abordant la question des infrastructures sportives, M. Sèye a rappelé que les compétences en matière de sport et de jeunesse relèvent désormais des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.

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Mohamadou Diarra Sèye, inspecteur départemental de la Jeunesse et des Sports de Dagana (nord)Il a indiqué que des échanges sont en cours avec les autorités locales afin d'améliorer les équipements sportifs.

Bénéficiaire d'une formation de six mois en Chine sur la gestion et l'entretien des infrastructures sportives, dans le cadre d'un programme du gouvernement sénégalais, il s'est dit disposé à mettre cette expertise au service du développement des infrastructures du département de Dagana.

Il estime que le mouvement des "navétanes" "dépasse le cadre de la compétition sportive", car devant contribuer à la promotion de la citoyenneté, du vivre-ensemble et du développement communautaire.

Le chef du département qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), Khassim Faye, a pour sa part réaffirmé l'engagement de cette entreprise à accompagner la promotion du sport dans le département de Dagana, à travers sa fondation.

Il s'est félicité des valeurs de fair-play, de partage, d'éducation et de cohésion sociale véhiculées par le mouvement "navétanes", estimant que ces compétitions participent à l'encadrement de la jeunesse et au renforcement du vivre-ensemble.

M. Faye a assuré que la Fondation Marie-Louise Mimran compte poursuivre son accompagnement, à travers des initiatives sportives aux côtés des collectivités territoriales et des acteurs locaux.

Un engagement qui, selon lui, ne peut pas se limiter pas au football et sera élargi à d'autres disciplines sportives avec diverses initiatives sociales et communautaires dans le département de Dagana.