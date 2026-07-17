Sénégal: Année internationale des femmes agricultrices - Les communes de Notto Diobass, Pambal et Houday honorées par la FAO

Thiès — Les communes de Notto Diobass, Pambal et Houday étaient à l'honneur, lors de la célébration, au Sénégal, de l'année internationale des femmes agricultrices par la FAO, l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

La FAO, en collaboration avec l'ONG Mer et Monde, a organisé la célébration de l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal, jeudi à Notto-Diobass (Thiès,ouest), simultanément avec la journée portes ouvertes et la reconnaissance des communes Notto Diobass, Pambal et de Houday.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du projet "Sécurité alimentaire et agriculture : une adaptation accélérée (SAGA 2)" de la FAO.

De 2023 à 2027, le projet SAGA 2 appuie des initiatives d'adaptation aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire dans trois États francophones que sont la Côte d'Ivoire, Haïti et le Sénégal, mises en oeuvre grâce à un partenariat technique et financier avec le gouvernement du Québec.

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"Ces trois événements traduisent une conviction forte de la FAO : l'avenir de nos systèmes agroalimentaires se construit avec les femmes agricultrices", a affirmé la représentante résidente de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen-Tchicaya.

Selon elle, cette journée est "un moment de reconnaissance, de mobilisation et d'engagement en faveur de celles qui nourrissent nos familles, soutiennent nos économies locales et contribuent chaque jour à la transformation de nos systèmes agroalimentaires".

Elle estime que, pour l'essentiel, "la transformation de nos systèmes agroalimentaires passe par les femmes, par les territoires et par des partenariats solides".

La représente-résidente de la FAO relève qu'au Sénégal, les femmes interviennent à "toutes les étapes des chaînes de valeurs agricoles", pastorales, forestières, halieutiques et alimentaires, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation et la valorisation des produits.

"Leur contribution à la souveraineté alimentaire, à la nutrition et à la résilience des territoires est considérable", a souligné Bintia Stephen-Tchicaya.

Elle relève toutefois que, malgré leurs rôle stratégique, "elles continuent de faire face à des contraintes structurelles persistantes", liées notamment à leur "accès limité au foncier, au financement, aux innovations technologiques, aux services de conseil et aux espaces de prise de décision".

Mme Tchicaya a réaffirmé l"'engagement total" de la FAO à rester aux côtés des femmes agricultrices.

Le maire de la commune de Notto Diobass, Aliou Sarr, a quant à lui salué le choix porté sur sa commune pour figurer parmi celles qui ont été honorées.

Pour l'édile, ce choix traduit la confiance de la FAO et de son partenaire à l'endroit de Notto Diobass, leur reconnaissance des efforts des femmes de cette commune. Ce qui met en exergue l'importance du travail qu'elles abattent.

"C'est pourquoi, je voudrais, au nom de la communauté, vous exprimer notre gratitude à vous FAO, au gouvernement du Québec et à l'ONG Mer et monde pour votre accompagnement constant à notre collectivité et à nos communautés territoriales", a lancé M. Sarr.