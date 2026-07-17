Sénégal: Kaolack - Le ministre de l'Intérieur en visite de courtoisie chez des chefs religieux

Kaolack — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a rendu jeudi une visite de courtoisie à des chefs religieux de la commune de Kaolack (centre), auprès de qui il a sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de stabilité et pour un hivernage sans incident lié aux inondations, a constaté l'APS.

Arrivé presque dans la soirée, il a été reçu, avec sa délégation, à Medina Baye, Léona Niassène et Léona Kanène tour à tour, après s'être recueilli au mausolée de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975), fondateur de la Faydatou Tidjiania.

"La visite était opportune, parce que les chefs religieux appuient à travers le rôle qu'ils jouent un rôle très important dans l'éducation des citoyens pour en faire des sujets modèles, avec des valeurs qui leur permettent de jouer leur partition dans la construction de notre nation. Une mission de facilitation et de médiation sociale qu'ils partagent avec l'Etat qui leur doit également accompagnement et soutien", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

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Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, le fonctionnement du Sénégal s'appuie sur l'équilibre des pouvoirs spirituel et temporel, dont les, acteurs font preuve d'intelligence et de sagesse. Cette approche fait la notoriété et la force du Sénégal et justifie que les foyers religieux soient davantage soutenus pour l'intérêt exclusif du pays, a-t-il indiqué.

Cette période de l'année coïncidant avec le démarrage de l'hivernage avec les probables risques d'inondations dans plusieurs localités du pays, M. Cissé dit être rassuré par les prières reçues pour une saison des pluies abondantes, rentables pour les producteurs agricoles et sans incident majeur.

Il signalé qu'avant même l'arrivée des premières pluies sur le territoire national, la Direction de la protection civile avait déjà pris les devants pour installer, à hauteur de 90%, des paratonnerres au niveau de plusieurs bâtiments administratifs.

Pour ce qui est des bâtiments privés, leurs propriétaires doivent aussi faire des efforts pour prendre des mesures de prévention, en mettant les installations qu'il faut pour éviter certains accidents, a-t-il ajouté.

"L'Etat ne prend jamais des mesures pour faire mal aux populations. Les lois, si contraignantes soient-elles, sont là pour l'intérêt des citoyens. Il faut nécessairement les appliquer", a insisté M. Cissé, avait d'inviter les populations à respecter davantage les normes de construction.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a, en outre, appelé les parents et autres chefs de famille à la vigilance vis-à-vis de leurs progénitures qui, avec la canicule hivernale, peuvent être tentés par les baignades en mer ou au niveau de certains bassins, avec les risques de noyade durant cette période de l'année.

"Aujourd'hui, même au niveau de certaines localités où il n'y a pas la mer, on enregistre, de plus en plus, des cas de noyade, parce que les jeunes vont se baigner au niveau des bassins et autres cours d'eau. Et la responsabilité de certains parents est souvent engagée à cause d'une certaine négligence, alors que l'enfant est le capital humain le plus précieux", a-t-il fait observer.