Sénégal: Réalisations du Pacasen À Louga - 2,7 milliards de FCfa injectés dans la région entre 2019 et 2025

Dans le cadre du Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen), les collectivités territoriales bénéficiaires de la région de Louga ont reçu un financement de 2,7 milliards de FCfa entre 2019 et 2025. L'information a été donnée, ce 16 juillet, lors d'un atelier régional organisé par l'Agence de développement municipal (Adm). Cet appui a permis la réalisation de nombreux projets structurants, contribuant ainsi à l'amélioration durable des conditions de vie des populations.

Les résultats du Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen) ont été présentés, hier, jeudi 16 juillet, à Louga, à l'occasion d'un atelier régional organisé par l'Agence de développement municipal (Adm). Il a été indiqué qu'entre 2019 et 2025, une enveloppe de plus de 2,7 milliards de FCfa a été injectée dans la région de Louga au profit des collectivités territoriales bénéficiaires. Il s'agit des communes des départements de Louga, Kébémer, Dahra et Linguère.

Ces financements ont permis de réaliser 85 projets qui ont impacté positivement le quotidien des populations. Présidant la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Louga chargé du Développement, Pape Leyti Mar, a dressé un bilan satisfaisant de l'intervention du Pacasen dans les communes bénéficiaires de la région. « Après plusieurs années de mise en oeuvre, ce programme a permis d'insuffler une nouvelle dynamique dans nos territoires. Nous avons vu nos villes se transformer grâce à des investissements structurants », a-t-il déclaré.

À titre d'illustration, M. Mar a cité les nombreuses réalisations dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement, de l'autonomisation des femmes, de l'amélioration du cadre de vie et du sport. Pour Papa Sambaré Ndiaye, secrétaire général de l'Agence de développement municipal, l'atelier visait à capitaliser les acquis du Pacasen dans la région de Louga afin d'identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées. Mor Sylla, adjoint au maire de Louga, a abondé dans le même sens.

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« Grâce à l'accompagnement du programme, plusieurs investissements majeurs ont été exécutés ou sont en cours de réalisation. « Il s'agit de la réhabilitation des principales artères de la ville de Louga, la construction de salles de classe, l'aménagement de ronds-points ainsi que d'autres infrastructures destinées à améliorer durablement le cadre de vie de nos populations », a listé l'élu local. Selon lui, ce programme a complètement changé le visage de nos villes. Prenant également part à cet atelier régional, Mamadou Thiam, député-maire de Kébémer, a plaidé pour la poursuite de l'appui de l'État aux collectivités territoriales.

« Nos communes disposent de ressources limitées. Il est donc essentiel que l'État continue de les accompagner en mettant à leur disposition des appuis budgétaires », a-t-il lancé. M. Thiam a, en outre, appelé à la pérennisation et au renforcement du Pacasen dans l'objectif de consolider les acquis et de poursuivre les investissements au bénéfice des populations.