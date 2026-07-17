Sénégal: Célébration du Magal - Serigne Mountakha Mbacké rappelle les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba

À l'occasion de l'entrée dans le mois lunaire de Safar, le khalife général des mourides a lancé son traditionnel appel en prélude à la célébration du 18 Safar, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mountakha Mbacké a invité les fidèles à intensifier la lecture du Saint Coran, à perpétuer les oeuvres de partage et à se conformer aux recommandations du fondateur du mouridisme afin de préparer cet événement dans la ferveur spirituelle.

Le jeudi 16 juillet 2026, correspondant au premier jour du mois de Safar, le guide religieux a lancé son appel annuel à l'endroit des mourides et de l'ensemble de la communauté musulmane, en perspective de la célébration du 18 Safar, date marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

Dans son adresse, Serigne Mountakha Mbacké a rappelé que cette célébration répond à une recommandation explicite du fondateur du mouridisme. « Serigne Touba nous a demandé de venir rendre grâce à Dieu à ses côtés. C'est donc un événement majeur pour toute la oumma islamique », a-t-il déclaré, invitant les fidèles à s'y préparer avec ferveur.

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Le khalife a particulièrement insisté sur la récitation du Saint Coran. « Que chacun récite le Coran trois fois. Ceux qui n'en ont pas la capacité peuvent demander à d'autres de le faire en leur nom et les rétribuer », a-t-il recommandé, soulignant que cette pratique constitue l'un des préparatifs spirituels les plus importants du 18 Safar.

Il a également rappelé l'importance de préparer des repas en abondance, conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon lui, cette tradition de partage et de générosité doit être perpétuée par tous les fidèles. Il les a, par ailleurs, invités à exprimer leur gratitude envers le fondateur du mouridisme pour les sacrifices consentis au service de l'islam et du Prophète Mohammed (PSL). « Nous lui devons des remerciements en appliquant ses recommandations. Que chacun fasse de son mieux », a-t-il exhorté, avant d'appeler les mourides à renouveler leur allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba.

Poursuivant son message, Serigne Mountakha Mbacké a rappelé que l'adoration de Dieu passe par le respect des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, dont toute l'oeuvre est fondée sur les prescriptions de l'islam. Il a ainsi invité les fidèles à demeurer attachés à cet héritage spirituel.

Le khalife général des mourides a enfin salué les contributions des disciples aux grands projets du mouridisme. Il s'est réjoui de leur engagement constant qui, selon lui, permet de concrétiser les nombreuses réalisations entreprises. Il a également adressé ses remerciements aux membres de la famille de Serigne Touba pour leur soutien, tout en leur exprimant sa profonde reconnaissance pour leur fidélité et leur engagement.