Afrique: Les Lionceaux U17 et U15 récompensés à hauteur de 311 millions de FCfa

Les sélections U15 et U17, sacrées championnes d'Afrique au Mozambique et au Maroc, ont reçu ce jeudi 16 juillet au stade Léopold Sédar Senghor, les récompenses offertes par le président de la République ainsi que les primes exceptionnelles de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

À tout seigneur, tout honneur ! La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a remis une prime globale de 311,420 millions de FCfa aux sélections nationales U15 et U17 garçons, récemment sacrées championnes d'Afrique dans leurs catégories respectives. Ces primes traduisent le soutien du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de l'instance dirigeante du football sénégalais aux Lionceaux qui se sont illustrés récemment sur la scène continentale.

Après leur réception au palais de la République à la veille de la Coupe du monde 2026, les jeunes champions d'Afrique ont reçu, hier, jeudi, leurs récompenses des mains du président de la Fsf, Abdoulaye Fall. Un soutien conséquent du chef de l'État qui se présente en nature (iPad, bourses scolaires, assurances maladie) et qui inclut également un volet financier.

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En effet, chaque Lionceau U15 a reçu 2,5 millions FCfa (dont 2 millions en bourses scolaires, assurance maladie et iPad 11 pouces). Pour les U17, chaque joueur a perçu 3 millions de FCfa (dont 2 millions en bourses scolaires, assurance maladie, iPad 11 pouces). À noter que la Fédération a mis la main à la poche en ajoutant à ces récompenses une somme de 500.000 FCfa supplémentaire à chaque membre de la délégation des deux sélections.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall, a remercié le chef de l'État pour le « geste important » à l'endroit des sélections U15 et U17. Il a salué la dynamique de victoires au niveau du football des jeunes depuis quelques années, soulignant que ces performances ont été planifiées dans le temps.

« Un travail a été fait dans la durée », a indiqué le président de la Fsf, avant de rendre hommage à l'ancien directeur technique national (Dtn), Mayacine Mar. Il a, à cet effet, demandé à son successeur, Souleymane Diallo, de maintenir cette dynamique.