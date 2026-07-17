Sénégal: Mercato - Abdou Diallo pose ses valises à Abha FC

C'est désormais chose officielle : Abdou Diallo portera les couleurs d'Abha FC, club de la Saudi Pro League. L'international sénégalais a paraphé un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe.

Cette signature était dans l'air depuis quelques jours déjà. Le défenseur, sacré champion d'Afrique en 2022, rejoint une formation saoudienne qui vient tout juste de retrouver l'élite du championnat après avoir remporté le titre de deuxième division. Sans club depuis son départ d'Al-Arabi SC au Qatar, le joueur de 30 ans va donc pouvoir rejouer au football.

Formé à l'AS Monaco, Diallo a ensuite construit sa carrière entre le Mayence 05, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, avant son escale qatarie à Al-Arabi. Sous le maillot des Lions du Sénégal, il compte à son palmarès le sacre continental de la CAN 2021 (disputée en 2022) et a longtemps figuré parmi les piliers de la sélection nationale.

Le club saoudien a lui-même confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, se félicitant de l'arrivée du défenseur international pour renforcer son effectif.