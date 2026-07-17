Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Malawi à l'épreuve du feu

Pour leur toute première participation à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine, les joueuses du Malawi s'attaquent à un sommet vertigineux. Tombées dans le « groupe de la mort » aux côtés du géant nigérian et de la Zambie, les Scorchers comptent sur leur folle dynamique et la jeunesse dorée de Faith Chinzimu pour bousculer la hiérarchie et embraser le tournoi.

Surnom : The Scorchers (Les Brûleuses)

The Scorchers (Les Brûleuses) Participations : 1re participation en 2026

1re participation en 2026 Classement FIFA : 153e (au 1er février 2026)

153e (au 1er février 2026) Classement CAF : 32e (au 1er février 2026)

: 32e (au 1er février 2026) Sélectionneur : Lovemore Fazili

Le parcours de qualification

The Scorchers ont bénéficié du forfait du Congo lors du premier tour des éliminatoires, ce qui a permis au Malawi d'accéder directement au deuxième tour. L'équipe, également surnommée les Flames, a ensuite décroché un précieux match nul (0-0) à l'extérieur face à l'Angola lors du match aller, avant de s'imposer 2-0 à domicile au retour grâce à un doublé de Faith Chinzimu, qui évolue en Suède.

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Le Malawi se retrouve désormais dans le Groupe C aux côtés du Nigeria (1er du classement), de la Zambie (4e) et de l'Égypte (13e). Cette première participation, déjà historique pour le Malawi, promet d'être explosive.

Le sélectionneur : Lovemore Fazili

Ancien attaquant de l'équipe nationale masculine du Malawi, Lovemore Fazili est aujourd'hui un fervent défenseur du football féminin dans son pays. Titulaire d'une licence B de la CAF obtenue en 2022, il possède une solide expérience d'entraîneur pour avoir dirigé les sélections masculines U20, U23 ainsi que l'équipe senior du Malawi.

Ce technicien chevronné a notamment mené le Malawi à son tout premier titre de la Coupe COSAFA féminine en 2023.

La joueuse à suivre

Faith Chinzimu - 19 ans - Milieu défensive

Malgré son jeune âge, Faith Chinzimu est déjà l'une des pièces maîtresses de la sélection malawite. En l'absence de Temwa et Tabitha Chawinga, la responsabilité repose désormais sur les épaules de cette milieu de terrain basée en Suède, qui enchaîne les prestations de haut vol sous les ordres de Lovemore Fazili. C'est elle qui a inscrit les deux buts qualifiant le Malawi pour la TotalEnergies CAF CAN Féminine.

Le Malawi à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Bien que le Malawi n'ait pas pu participer aux éditions précédentes, le pays n'a jamais cessé de préparer l'avenir. L'équipe dispose aujourd'hui d'une occasion en or de se révéler aux yeux du continent lors de cette édition 2026.

Le saviez-vous ?

Ce tournoi marquera la toute première participation de l'histoire du Malawi à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine.

Perspectives pour la CAN Féminine 2026

Le Malawi a hérité d'un tirage corsé, se retrouvant aux côtés du Nigeria (nation la plus titrée de la compétition), de la Zambie et de l'Égypte, dans ce qui est déjà qualifié de "groupe de la mort". La tâche s'annonce immense pour les Scorchers, qui devront bousculer trois des grands favoris du tournoi pour espérer atteindre les phases à élimination directe et poursuivre leur rêve historique.

Pour se préparer, le Malawi a utilisé la Coupe COSAFA régionale comme répétition générale. Le sélectionneur Lovemore Fazili s'est d'ailleurs montré très satisfait du niveau global de cette compétition, qui s'est déroulée à Polokwane, en Afrique du Sud.