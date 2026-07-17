Afrique de l'Ouest: Economie numérique dans l'espace UEMOA - Des acteurs reçoivent des trophées de reconnaissance

La IVe édition du salon international des professionnels de l'économie numérique de l'UEMOA a récompensé ses acteurs, au cours d'un dîner-gala, mercredi 15 juillet 2026, à Ouagadougou.

A l'issue des activités de la IVe édition du salon international des professionnels de l'économie numérique de l'Union économique et monétaire ouest africaine (SIPEN-UEMOA), le comité d'organisation a organisé une soirée gala, mercredi 15 juillet 2025 à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Transition digitale, des Postes et de Communications électroniques, Aminata Zerbo, représentant le chef du gouvernement. Des récompenses ont été attribués à des partenaires pour leur rôle dans la promotion de l'économie numérique au cours de la soirée.

Au total, sept partenaires ont reçu des trophées de reconnaissance, il s'agit de la Banque africaine de développement (BOAD), de la commission de l'UEMOA, de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), de l'Autorité de régulations des communications électroniques et des postes (ARCEP). Trois entreprises font partie également des récipiendaires à savoir, la Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF), l'entreprise Watigué et « WAVE ». En outre, les ministres chargés de l'Economie numérique du Burkina Faso, Aminata Zerbo ; du Mali, Alhamdou Ag Ilyène ; du Niger, Sidi Mohamed Raliou et le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de la IVe édition du SIPEN-UEMOA, ont été distingués. Le président du comité d'organisation, Wendkuni Georges Evariste Tassembedo, a confié que la IVe édition du SIPEN-UEMOA a été une réussite.

Plus de 1 000 participants professionnels

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Il a relevé que l'édition 2026 a enregistré plus de 1 000 participants professionnels, avec plus de 50 exposants des huit Etats membres de l'UEMOA et des pays hôtes. « Au bilan de la IVe édition du salon, il convient d'ajouter trois panels suivis d'une session sur la gouvernance des domaines, trois protocoles d'accord et une convention signés, ainsi que la déclaration de Ouagadougou », a poursuivi Wendkuni Georges Evariste Tassembedo. En transmettant le fanion au Niger, pays organisateur de la Ve édition du SIPEN-UEMOA en 2027, il a signifié que ce n'est pas la fin du salon.

« Nous prolongeons une chaine de solidarité régionale ouverte à Dakar, portée à Abidjan, affermie au Lomé et enrichie à Ouagadougou », a-t-il informé. La ministre chargée de la transition digitale, a remercié l'ensemble des acteurs pour l'intérêt porté au salon. Elle a aussi félicité les récipiendaires pour leur contribution à la promotion de l'économie numérique. Le fondateur de l'entreprise Watigué, Seny Ganemtoré, un des récipiendaires, a remercié les organisateurs d'avoir primé son projet « Wat-Aid ». Il a expliqué que Wat-Aid, est une initiative qui va révolutionner par lui-même la manière de transmettre le savoir à la population. « L'objectif est d'utiliser l'Intelligence artificielle pour former des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, surtout dans nos langues », a-t-il précisé.