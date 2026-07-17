Congo-Kinshasa: 60e Coupe du Congo - La finale va opposer DC Virunga à AS Butras

17 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La finale de la 60e édition de la Coupe du Congo de football opposera le DC Virunga de Goma à l'AS Butras de Lubumbashi, dimanche 19 juillet, au stade Tata Raphaël de Kinshasa.

Les deux équipes ont décroché leur qualification jeudi 16 juillet à l'issue des demi-finales disputées dans la capitale congolaise.

Le DC Virunga, représentant de la ville de Goma (Nord-Kivu), a créé la surprise en éliminant le tenant du titre, l'AS Simba de Kolwezi. Après un match disputé et sans vainqueur à l'issue du temps réglementaire, les montagnards se sont imposés lors de la séance des tirs au but (4-3).

À l'issue de cette qualification historique, l'entraîneur du DC Virunga, Tifo Miezi, a salué la prestation de ses joueurs et le travail de préparation effectué avant cette rencontre:

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On a gagné, on part en finale. Je suis très content. Nous avons eu le temps d'étudier l'équipe adverse à travers des séances vidéo. En première période, nous avons bien tenu le coup. En deuxième mi-temps, nous avons raté plusieurs occasions, mais l'essentiel était de gagner. Bravo à mes joueurs ».

Dans l'autre demi-finale, l'AS Butras de Lubumbashi a validé son billet pour la finale en battant l'OC Les Élites du Kongo-Central sur la plus petite des marges (1-0).

L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Lukasi Muama à la 36e minute de jeu, permettant aux Lushois de poursuivre leur parcours dans cette compétition.

Pour l'entraîneur adjoint de l'AS Butras, Doudou Kabole, l'objectif fixé avant la rencontre a été atteint.

« Aujourd'hui, notre objectif était d'atteindre la finale, peu importe la manière. L'essentiel était de gagner. Depuis le début, notre ambition est de ramener la Coupe à Lubumbashi », a affirmé le technicien.

La finale entre le DC Virunga et l'AS Butras se jouera le dimanche 19 juillet au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le coup d'envoi est prévu à 14 heures. Les deux clubs tenteront d'inscrire leur nom au palmarès de cette 60e édition de la Coupe du Congo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.