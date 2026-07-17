Congo-Kinshasa: 60e Coupe du Congo - La finale va opposer DC Virunga à AS Butras

La finale de la 60e édition de la Coupe du Congo de football opposera le DC Virunga de Goma à l'AS Butras de Lubumbashi, dimanche 19 juillet, au stade Tata Raphaël de Kinshasa.

Les deux équipes ont décroché leur qualification jeudi 16 juillet à l'issue des demi-finales disputées dans la capitale congolaise.

Le DC Virunga, représentant de la ville de Goma (Nord-Kivu), a créé la surprise en éliminant le tenant du titre, l'AS Simba de Kolwezi. Après un match disputé et sans vainqueur à l'issue du temps réglementaire, les montagnards se sont imposés lors de la séance des tirs au but (4-3).

À l'issue de cette qualification historique, l'entraîneur du DC Virunga, Tifo Miezi, a salué la prestation de ses joueurs et le travail de préparation effectué avant cette rencontre:

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« On a gagné, on part en finale. Je suis très content. Nous avons eu le temps d'étudier l'équipe adverse à travers des séances vidéo. En première période, nous avons bien tenu le coup. En deuxième mi-temps, nous avons raté plusieurs occasions, mais l'essentiel était de gagner. Bravo à mes joueurs ».

Dans l'autre demi-finale, l'AS Butras de Lubumbashi a validé son billet pour la finale en battant l'OC Les Élites du Kongo-Central sur la plus petite des marges (1-0).

L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Lukasi Muama à la 36e minute de jeu, permettant aux Lushois de poursuivre leur parcours dans cette compétition.

Pour l'entraîneur adjoint de l'AS Butras, Doudou Kabole, l'objectif fixé avant la rencontre a été atteint.

« Aujourd'hui, notre objectif était d'atteindre la finale, peu importe la manière. L'essentiel était de gagner. Depuis le début, notre ambition est de ramener la Coupe à Lubumbashi », a affirmé le technicien.

La finale entre le DC Virunga et l'AS Butras se jouera le dimanche 19 juillet au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le coup d'envoi est prévu à 14 heures. Les deux clubs tenteront d'inscrire leur nom au palmarès de cette 60e édition de la Coupe du Congo.