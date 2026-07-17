Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les habitants du quartier Kingu s'organisent contre l'érosion avant le retour des pluies

17 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à l'avancée menaçante d'un gigantesque ravin, les habitants du quartier Kingu, dans la commune de Selembao, mettent à profit la saison sèche pour mener des travaux de remblayage d'urgence.

Délaissés par les pouvoirs publics, les riverains négocient l'évacuation des immondices auprès des parcelles voisines de Binza-Pigeon pour combler la faille et achètent des sacs de sable à leurs propres frais. Une course contre la montre engagée alors que le retour imminent des précipitations fait craindre l'effondrement de plusieurs habitations déjà fragilisées.

Un des habitants du quartier Kingu affirme leur inquiétude face au manque de soutiens institutionnels :

« Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Heureusement que nous sommes en saison sèche. Nous essayons de faire quelque chose pour ralentir l'érosion. Nous nous sommes organisés pour acheter des sacs afin de limiter les dégâts. Nous demandons vraiment à l'État de nous venir en aide ».

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Selon ces riverains, il faut une intervention de l'Etat avant le retour de la saison des pluies, pour sauver les maisons situées aux alentours du ravin.

Une solution palliative jugée inefficace par les experts

Si ces initiatives citoyennes témoignent de la résilience du quartier Camping, elles demeurent précarisées par la nature des matériaux utilisés.

Interrogé sur le site, un expert en environnement avertit que le système de remblayage par déchets ménagers ne résistera pas au ruissellement des eaux pluviales :

« Dans un milieu accidenté comme celui-ci, la meilleure solution reste la construction de caniveaux. Quant au remblayage du ravin avec des déchets, ce n'est qu'une mesure temporaire. Les immondices ne permettent pas de lutter durablement contre l'érosion. Nous l'avons déjà constaté par le passé, notamment à l'époque de l'ancien gouverneur André Kimbuta ».

À Kingu, le compte à rebours est lancé. Sans la canalisation rapide des eaux de pluie et la construction d'infrastructures de drainage adaptées, le répit offert par la saison sèche risque de céder la place à de nouveaux drames humain et matériel.

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