Sénégal: Les 'crises d'écoulement des produits agricoles' sont une 'urgence', selon le chef de l'État

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a évoqué "l'urgence" pour l'État, lors du Conseil des ministres de ce jeudi, de prendre des mesures concertées et efficaces contre "la récurrence des crises d'écoulement des produits agricoles".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre de lui proposer une stratégie de soutien à la commercialisation des produits agricoles et horticoles.

"La commercialisation optimale des produits agricoles constitue une problématique majeure de notre politique de souveraineté alimentaire", a signalé M. Faye.

"Le président de la République rappelle l'attention particulière qu'il accorde à la situation des producteurs des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal, au suivi préventif des activités de la filière arachidière" également, note le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

Le chef de l'État a demandé aux ministres concernés d"'accélérer la mise en oeuvre du programme de réalisation d'équipements de stockage et de conservation, avec la redéfinition des missions opérationnelles de l'Agence de régulation des marchés", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.