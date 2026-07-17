Sénégal: Le président Faye insiste sur la mise à disposition, 'à temps', des fonds de dotation et de concours

17 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a souligné, jeudi, l'impératif d'assurer, "à temps", les transferts des fonds de dotation et des fonds de concours aux collectivités territoriales, promettant de procéder à une réforme "inclusive" de la fiscalité locale en vue de consolider la décentralisation dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

"Il insiste sur l'impératif d'assurer les transferts, à temps, des fonds de dotation et des fonds de concours, et de procéder à une réforme inclusive de la fiscalité locale", a notamment indiqué le communiqué du Conseil des ministres tenu jeudi au Palais de la République.

Le chef de l'Etat dit vouloir ainsi "accélérer la territorialisation des politiques publiques et "veiller au financement adéquat" des collectivités territoriales, un engagement qu'il dit avoir pris lors de sa rencontre avec les exécutifs territoriaux du Sénégal, le 2 juillet dernier.

Le président Faye a salué "l'engagement et le soutien" des présidents de Conseil départemental, des maires, des organisations faîtières et l'ensemble des acteurs de la décentralisation pour leur mobilisation en faveur de la mise en oeuvre des réformes concernant les Pôles territoires et l'Acte IV de la Décentralisation.

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