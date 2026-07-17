Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké appelle les fidèles à renforcer l'engagement spirituel en prélude au Grand Magal

17 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé les fidèles à intensifier leur engagement spirituel et leur mobilisation en prélude au Grand Magal de Touba, lors de sa déclaration prononcée jeudi à l'occasion du 1er Safar.

Dans son message, le guide religieux est revenu sur la signification du Grand Magal, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride.

Il a invité les disciples à vouer davantage leur vie à l'adoration de Dieu et à mettre tout en oeuvre pour assurer une bonne célébration du 18 Safar, date marquant l'événement et correspondant au dimanche 2 août 2026.

Serigne Mountakha Mbacké a également exhorté les fidèles à se mobiliser avec détermination afin de perpétuer l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, insistant sur la nécessité de redoubler d'efforts dans la voie tracée par le fondateur du mouridisme.

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Le khalife général des mourides a, en outre, appelé les disciples à un retour aux préceptes de l'Islam, conformément aux enseignements du guide Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Enfin, il a salué l'engagement, la discipline et la fidélité des descendants de Cheikh Ahmadou Bamba; à son oeuvre, tout en rendant hommage à la mobilisation constante des fidèles mourides pour la préservation de son héritage.

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