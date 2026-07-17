Sénégal: Première intervention réussie d'endoscopie en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane

Tivaouane — L'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a réalisé sa première intervention réussie d'endoscopie en chirurgie pédiatrique, une technique mini-invasive qui améliore considérablement la prise en charge des enfants, a appris l'APS du directeur de cet établissement sanitaire.

Cette première intervention a été effectuée lors d'un camp d'opérations chirurgicales organisé du 7 au 11 juillet, a précisé la même source.

Cette intervention témoigne de la volonté de l'établissement de mettre les innovations médicales au service des populations et de renforcer l'accès à des soins spécialisés de qualité.

L'endoscopie en chirurgie pédiatrique consiste à réaliser une intervention à l'aide d'une caméra et d'instruments introduits à travers de très petites incisions.

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Cette technique réduit les douleurs post-opératoires, limite les risques de complications et d'infections, diminue la durée d'hospitalisation et favorise une récupération plus rapide des jeunes patients.

"Cette avancée majeure est le fruit de l'engagement constant des équipes médicales et chirurgicales de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh", a commenté le directeur général de l'établissement, le docteur Yoro Diagne.

Selon lui, cette première illustre le "professionnalisme des équipes soignantes, leur esprit d'innovation et leur volonté permanente d'améliorer la qualité des soins offerts aux enfants".

"Notre ambition est de rapprocher les populations des techniques médicales de pointe et d'offrir aux enfants des soins spécialisés modernes, efficaces et moins invasifs", a-t-il souligné.

Le docteur Diagne a noté que cette innovation s'inscrit dans une dynamique de renforcement du plateau technique de l'hôpital, qui multiplie les initiatives pour diversifier son offre de soins et limiter les évacuations vers d'autres centres hospitaliers.

Avec cette première endoscopie en chirurgie pédiatrique, l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh "confirme son ambition de s'imposer comme un établissement de référence dans la prise en charge des pathologies infantiles dans la région de Thiès, en plaçant l'innovation, la compétence et la qualité des soins au coeur de son action".