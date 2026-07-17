Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à accélérer les projets de promotion du logement et la construction des infrastructures publiques

Dakar — Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement chargés des projets de promotion du logement et des programmes de construction d'infrastructures publiques sectorielles d'accélérer leur exécution.

"Le développement du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) constitue une priorité du gouvernement", a-t-il dit en présidant, ce jeudi, le Conseil des ministres.

Le BTP contribue à la relance de l'économie nationale et à la création d'emplois, a laissé entendre le président de la République, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Il est "impératif", selon Bassirou Diomaye Faye, de "soutenir le déploiement des programmes d'aménagement et de restructuration urbaine, à travers le renforcement des instruments d'action de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine".

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C'est une nécessité aussi d"'accélérer la relance des programmes immobiliers et des activités de la SICAP SA et de la SN HLM", a-t-il souligné.

Bassirou Diomaye Faye trouve qu'il est "impératif" également de "veiller à l'allocation spéciale de ressources complémentaires au PUMA (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers), dans le but d'accentuer la réalisation des infrastructures sociales de base, dans les régions et zones frontalières".

Il juge important d'élaborer et de dérouler "un programme national [...] de construction et de réhabilitation des ouvrages de franchissement, notamment des ponts".

"Le président de la République [a demandé] enfin au Premier ministre d'assurer, avec les ministres [concernés], un suivi rapproché et systématique des programmes de logement et de réalisation d'infrastructures publiques", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.