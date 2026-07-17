Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'C'est une urgence d'avoir une politique maritime intégrée et cohérente'

Dakar — Le président de la République a recommandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce jeudi, de lui proposer dans "l'urgence", avant la fin de cette année, "une politique maritime nationale intégrée et cohérente".

Il est urgent aussi, selon Bassirou Diomaye Faye, de mener "une réflexion stratégique sur l'importance de développer une industrie nationale de constructions navales [conforme] aux meilleures références internationales".

En présidant le Conseil des ministres, il a évoqué "l'impératif de veiller à l'application des recommandations relatives à l'amélioration de la coordination et de l'efficacité de l'action de l'État en mer", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux ministres chargés des Forces armées et des Finances de poursuivre les efforts qu'ils fournissent en vue de l'équipement et de la modernisation de la Marine nationale et de la Haute Autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin.

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Il a rappelé avoir présidé, lundi dernier, la cérémonie d'ouverture du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue.

Lors de cette rencontre, il avait parlé des "avantages comparatifs et compétitifs de notre pays, au regard de sa position géographique stratégique et de son potentiel maritime exceptionnel".

Bassirou Diomaye Faye a préconisé, par ailleurs, le renforcement du suivi et du contrôle de la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entités du secteur parapublic.

"Corriger les insuffisances signalées"

"Le président de la République déplore certains manquements constatés dans la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entités du secteur parapublic", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

Selon M. Sarr, le chef de l'État a relevé une "maîtrise insuffisante, par les organes exécutifs, des procédures administratives, financières et comptables en vigueur".

De même a-t-il signalé "le déficit d'encadrement du capital humain" et "la conclusion [...] de contrats et/ou d'accords qui engagent lourdement et durablement les structures" publiques.

Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de "prendre toutes les mesures urgentes et appropriées pour corriger les insuffisances signalées".

Ils doivent, pour y arriver, "veill[er] particulièrement au respect scrupuleux [...] de l'orthodoxie administrative, financière, comptable et sociale", dans le but d"'asseoir une gouvernance performante du secteur parapublic et des autorités administratives indépendantes".

"Le chef de l'État [assure] que les organes et les corps de contrôle sont mobilisés à cet effet", ajoute le porte-parole du gouvernement.