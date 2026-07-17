Ile Maurice: Deux techniciens du CEB arrêtés

17 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) a pris une nouvelle tournure avec l'interrogatoire de Mohammad Jalal Ud Dhin Mohabeer, 33 ans, employé du Central Electricity Board (CEB), soupçonné d'avoir participé à une opération de fraude et d'extorsion visant un habitant de Vallée-des-Prêtres. Un second protagoniste présumé, Steward Boudeuse, Line Technician aussi, 39 ans, a été entendu par l'institution de Moka. Ils ont tous deux été arrêtés par la FCC hier.

Mohammad Jalal Ud Dhin Mohabeer a comparu en cour de Port-Louis et comme les enquêteurs de la FCC se sont opposés à sa remise en liberté, il est maintenu en cellule policière. De son côté, Steward Boudeuse, arrêté hier après-midi, passera en cour aujourd'hui sous la même charge provisoire.

Les deux hommes auraient approché un résident de la localité. Munis d'un document présenté comme officiel, ils auraient affirmé être chargés d'effectuer une inspection du compteur électrique de sa maison. Ils auraient soutenu avoir découvert une prétendue irrégularité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les enquêteurs soupçonnent qu'ils auraient exercé des pressions sur l'habitant et lui auraient réclamé Rs 200 000. Celui-ci leur aurait remis Rs 105 000. Ce n'est qu'après les faits que des doutes auraient émergé. Une plainte a alors été déposée, déclenchant une enquête de la FCC.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.