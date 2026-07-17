Ile Maurice: Deux techniciens du CEB arrêtés

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) a pris une nouvelle tournure avec l'interrogatoire de Mohammad Jalal Ud Dhin Mohabeer, 33 ans, employé du Central Electricity Board (CEB), soupçonné d'avoir participé à une opération de fraude et d'extorsion visant un habitant de Vallée-des-Prêtres. Un second protagoniste présumé, Steward Boudeuse, Line Technician aussi, 39 ans, a été entendu par l'institution de Moka. Ils ont tous deux été arrêtés par la FCC hier.

Mohammad Jalal Ud Dhin Mohabeer a comparu en cour de Port-Louis et comme les enquêteurs de la FCC se sont opposés à sa remise en liberté, il est maintenu en cellule policière. De son côté, Steward Boudeuse, arrêté hier après-midi, passera en cour aujourd'hui sous la même charge provisoire.

Les deux hommes auraient approché un résident de la localité. Munis d'un document présenté comme officiel, ils auraient affirmé être chargés d'effectuer une inspection du compteur électrique de sa maison. Ils auraient soutenu avoir découvert une prétendue irrégularité.

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Les enquêteurs soupçonnent qu'ils auraient exercé des pressions sur l'habitant et lui auraient réclamé Rs 200 000. Celui-ci leur aurait remis Rs 105 000. Ce n'est qu'après les faits que des doutes auraient émergé. Une plainte a alors été déposée, déclenchant une enquête de la FCC.