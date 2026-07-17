Ile Maurice: Il avoue avoir détourné Rs 150 M, la FCC en retrace Rs 61 M

Ni bureau, ni société, ni revenu déclaré. Hemraj Monohur, 64 ans, domicilié à Solférino n°3, Vacoas, avait en revanche un talent redoutable : celui de repérer la fragilité chez autrui et d'en faire commerce. Arrêté le 4 juin 2026, il se retrouve au coeur d'une des affaires de fraude les plus étendues traitées par la Financial Crimes Commission (FCC), soupçonné d'avoir bâti, pendant près d'une décennie, un système reposant entièrement sur la détresse d'autrui.

Le mécanisme décrit par les enquêteurs tient en quelques mots : cibler des personnes affaiblies par un deuil, une maladie ou des difficultés financières ; gagner leur confiance par l'écoute et la compassion ; puis leur soutirer de l'argent sous couvert d'investissements mirobolants ou de prétendues urgences personnelles. Veuves récemment endeuillées, femmes âgées, malades ; ou leurs proches approchés dans les hôpitaux, lors de funérailles, dans des cafés ou centres commerciaux. Une fois la somme versée, le silence s'installait, puis la disparition.

Selon la FCC, ce système remonterait à 2016 et se serait poursuivi sans interruption jusqu'à l'arrestation du suspect. Pour brouiller les pistes, l'homme aurait opéré sous plusieurs noms d'emprunt - Manoj Ramdanee, Manoj Gopal, Raj Monohur, Mulliah, Raj Mohir - se présentant tantôt comme un entrepreneur prospère, tantôt comme un homme en difficulté cherchant une aide temporaire. Onze victimes s'étaient d'abord manifestées auprès de la FCC. Ce chiffre a depuis presque triplé : environ 26 personnes ont été identifiées, réparties entre Flic-en-Flac, Quatre-Bornes, Rivière-des-Anguilles, Pamplemousses, St-Pierre, Vacoas, Camp-Thorel, Pointe-aux-Canonniers, Plaine-des-Papayes et Roches-Brunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Point le plus troublant : l'écart entre les aveux du suspect et ce que les enquêteurs ont pu matériellement établir. Hemraj Monohur estimerait avoir détourné Rs 150 millions au fil des années, alors que la FCC serait parvenue à un résultat plus modeste, mais déjà considérable : près de Rs 61 millions de transactions, après analyse des comptes bancaires, transferts et documents financiers. Une partie des fonds aurait servi à des jeux d'argent, selon les enquêteurs.

L'enquête ne s'est pas arrêtée à un seul homme. Son frère, Hemkaran Monohur, et un certain Ramesh Hemraj, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir prêté leurs comptes bancaires pour traiter les sommes destinées à Hemraj Monohur. Un troisième homme, Rajan Sampat, est poursuivi pour blanchiment d'argent : son compte aurait reçu quelque Rs 21 millions des fonds présumés frauduleux. Ce travail de traçage a été facilité par la collaboration de la Financial Intelligence Unit et de la Mauritius Revenue Authority.

Pour beaucoup de victimes, longtemps restées silencieuses par honte ou par résignation, l'ouverture de cette enquête est autant un soulagement qu'une confirmation. La FCC, qui poursuit ses investigations pour établir l'ampleur exacte de l'affaire, constate une recrudescence générale de tels cas à Maurice et invite toute personne s'estimant victime d'un système similaire à se manifester.